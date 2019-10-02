أروابارينا: الأهم أن نتصدر الدوري في الجولة الأخيرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، رودولفو أروابارينا أن «فرسان دبي» يأمل أن يواصل انتصاراته بالفوز على الجزيرة، بينما أشار إلى أن صدارة الفريق لدوري الخليج العربي في الوقت الحالي، ليست بأهمية أن يكون شباب الأهلي في الصدارة في الجولة الأخيرة، خصوصاً أن البطولة في بدايتها، والصدارة حالياً لا تعني شيئاً بالنسبة لهوية الفريق الذي سيحقق اللقب.

وأوضح أروابارينا في مؤتمر صحافي أمس، أن شباب الأهلي لديه مباراة مهمة جداً أمام الجزيرة، الذي قام بتدعيم صفوفه بلاعبين ممتازين، لافتاً إلى أن الفريق لديه لاعبون يمتلكون خبرة كبيرة سواء كانوا لاعبين دوليين أو أجانب.

وأضاف: «المباراة صعبة، ونعمل بثقة كبيرة، ولدينا تركيز على تقديم مباراة قوية، ونتمنى أن نؤدي بشكل جيد، وأن نحقق الفوز، رغم صعوبة المباراة التي ستكون أمام منافس مباشر، ويسعى أيضاً لتحقيق الفوز».

وعن خسارة الجزيرة أمام الوحدة، قال: «بالتأكيد سيكون لديهم حافز كبير لتعويض هذه الخسارة، ودوماً الفرق الكبيرة بعد أي هزيمة تسعى إلى النهوض، والعودة سريعاً إلى الانتصارات، ولكننا نحتاج إلى مواصلة عروضنا القوية».

ورداً على سؤال حول مباراة العين والشارقة، وإمكانية استفادة شباب الأهلي من هذه المباراة، وأن يتصدر الدوري، قال: «أهم شيء الجولة الأخيرة من الدوري، لا يهم من يتصدر حالياً، وبشكل عام تركيزي على فريقي، والبطولة في بدايتها، ونتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل».

وعن الإصابات، قال: «عبدالعزيز صنقور التحق بالتدريبات لكنه ليس جاهزاً للمشاركة، ومانع محمد ومحمد سبيل في مرحلة الاستشفاء، بينما أجرى ماجد حسن عملية جراحية في الرباط الجانبي، وسيغيب أربعة أشهر، ولا شك أن غيابه خسارة كبيرة لنا، وللمنتخب الوطني، ونتمنى عودته سريعاً إلى الملاعب».

صنقور عاد للتدريبات لكنه ليس جاهزاً للمشاركة أمام الجزيرة، بينما يغيب أيضاً ماجد حسن ومانع محمد ومحمد سبيل.