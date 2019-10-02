رياضيون: سلامة أرضيات مــــلاعب الدوري ضرورية حفاظاً على اللاعبين

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق ومحمد فاضل - دبي

أكد رياضيون أن رابطة المحترفين هي المسؤولة عن أي عيوب قد تصيب أرضيات الملاعب خلال المسابقات المحلية، كونها الجهة الرسمية المعنية بالتفتيش على الأندية، ضمن معايير محددة، لكنهم أشاروا إلى أن ملاعب الأندية الإماراتية التي تلعب في دوري الخليج العربي خالية حالياً من أي مشكلات، وبعضها مميز جداً، ويضاهي الملاعب الأوروبية، فيما ردت الرابطة بالقول «في حال لوحظت أي ملاحظات خلال الموسم بشأن نوعية الأرضية، يتم التواصل مع الأندية من أجل إصلاح ما يلزم. ومن جانبه، يتولى حكم المباراة اتخاذ القرار الأول والأخير حول صلاحية أرضية الملعب».

وقال مسؤولون في الأندية لـ«الإمارات اليوم»، إن «التفتيش على الملاعب، ومتابعة حالة الأرضية، من اختصاص رابطة المحترفين، والمسؤولين المنوطين بذلك، ولاشك في أنه من الضروري الاهتمام بأرضية الملاعب، لتأثيرها بشكل أساسي في تعرض اللاعبين للإصابات، والأمر نفسه بالنسبة إلى تأثيرها في أداء الفرق الذي يختلف عندما تكون أرضية الملعب غير مناسبة لتمرير الكرة بشكل سليم».

وتعد أرضيات ملاعب كرة القدم من أكثر المنشآت الرياضية عرضة للضرر، مقارنة ببقية منشآت الملاعب من مدرجات ومرافق صحية ومبان، وذلك نتيجة ضغط المباريات المستمر عليها خلال الموسم، فضلاً عن تعرضها المباشر إلى عوامل الطقس من حرارة الشمس المباشرة والرطوبة والرياح والأمطار، وهي تحتاج إلى عناية متواصلة، حفاظاً على سلامة اللاعبين من الإصابات التي تأتي عادة نتيجة الجري عليها أو السقوط والاحتكاكات بين اللاعبين.

ومن بين أبرز المشكلات التي قد تعانيها أرضيات الملاعب، حدوث حفر وثقوب وفراغات في الأرضية العشبية، وعدم استواء الأرضية، ما يؤدي إلى تكون تجمعات مائية ومطبات، ونشفان وتيبّس في العشب، ما يشكل مادة صلبة على سطح الأرضية، وكل هذه العوامل تؤدي إلى ضرر اللاعبين وإصابتهم.

لذلك فإن صيانة الأرضيات لا تقل أهمية عن زراعتها وفق الطرق الحديثة، التي تتولى الإشراف عليها شركات عالمية متخصصة في هذا المجال.

غانم: ملعب خورفكان الجديد يضاهي المواصفات العالمية

أكد رئيس شركة كرة القدم في نادي خورفكان، خليل غانم، أن إدارة ناديه حريصة على أن يكون ملعبها الجديد الجاري إنشاؤه حالياً مطابقاً للمواصفات العالمية.

وقال: «كمسؤولين ولاعبين سابقين، على قناعة بأهمية دور الأرضية الجيدة لملاعب كرة القدم في المحافظة على سلامة اللاعبين، وعدم تعرضهم للإصابات، ما يحافظ على هذه الثروات الوطنية المتمثلة في اللاعبين المواطنين، وأيضاً باللاعبين المحترفين الذي يكلفون خزانات الأندية أموالاً طائلة، وتعقد عليهم آمال كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية، والحصول على الألقاب».

وأضاف: «لدينا قيادة رياضية واعية، وفي مقدمتها مجلس الشارقة الرياضي، تعي جيداً أهمية الملاعب والأرضيات العشبية الجيدة، في السماح للاعبين باستعراض مهاراتهم وتقديم أداء فني عالي المستوى وسريع، لذلك لم يتأخروا في تقديم صرح رياضي عالمي لنادي خورفكان، يكون امتداداً لما تم تشييده من ملاعب كرة القدم في الدولة عموماً، وفي الشارقة خصوصاً، التي أصبحت ملاعبها واجهات حضارية ومراكز أساسية، يجتمع فيها الآلاف من المشجعين للاستمتاع بكرة القدم».

خالد النقبي: سلامة اللاعبين أولويتنا

أكد المدير التنفيذي لشركة اتحاد كلباء لكرة القدم، خالد سعيد النقبي، أن إدارة النادي، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي، قامت بإعادة تأهيل جديدة وكاملة لأرضية الملعب قبل انطلاق الموسم الحالي، بحيث تم تدشين الأرضية الجديدة في أول مباراة في كأس الخليج العربي.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «لاحظنا خلال المباراة الأخيرة التي جمعت اتحاد كلباء والشارقة، وجود بعض الأماكن القليلة التالفة أو غير المستوية، وحرصاً على عدم اتساع رقعة التلف، فقد تم التواصل مع الشركة التي قامت بصيانة الملعب، وستباشر إعادة صيانتها من جديد».

وتابع: «الأرضية الحالية جديدة، وتم إكساؤها وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، إلا أن ملعب كلباء يستقبل من مباراتين إلى ثلاث أسبوعياً، بسبب خوض فريق خورفكان مبارياته أيضاً على الملعب نفسه».

موضحاً: «نظام السقي لأرضية الملعب يتم وفق النظام الإلكتروني، ولا يوجد أي خلل تنظيمي يتسبب في بعض الأماكن غير المستوية، وحريصون على أن تكون أرضية الملعب مميزة، بحيث يستفيد من صلاحيتها لاعبو اتحاد كلباء، ولاعبو الفرق الزائرة، ليخوض اللاعبون المباريات في أجواء مثالية بعيداً عن تعرضهم للإصابات».

الفورة: ننفق 300 ألف درهم للحفاظ على ملعب عجمان

أكد نائب رئيس نادي عجمان، أحمد الفورة، أن أرضية الملاعب التي تقام عليها مباريات دوري الخليج العربي، تعد من بين أبرز الملاعب على مستوى قارة آسيا، وقال: «المزاعم بأن هناك أرضية متهالكة، أو فيها بعض الحفر والمطبات في الدوري كلام ليس حقيقياً، لأن ملاعبنا تخضع بشكل دوري للتقييم من قبل الاتحاد الآسيوي، وتُشرف عليها رابطة المحترفين، ولا أتصور أن من الممكن أن يسمحوا بإقامة مباريات على ملاعب تُسبب بعض المشكلات أو الإصابات للاعبين».

وأضاف: «نحن في نادي عجمان حريصون على تقديم أرضية ملعب نموذجية في كل موسم، ونُنفق في هذا الخصوص ما بين 200 و300 ألف درهم على صيانة أرضية الملعب قبل انطلاق الموسم الكروي، وتتولى إتمام عملية الصيانة شركة عالمية».

وأوضح الفورة: «لقد أنفقنا مبلغاً كبيراً قبل ثلاث سنوات على أرضية ملعب راشد بن سعيد، لأن جودتها لم تكن بالمستوى المطلوب، واليوم ملعبنا يعد من بين أبرز الملاعب الموجودة في الدولة».

صادق: ملاعب الإمارات الأقل تأثيراً في إصابات اللاعبين

قال طبيب نادي عجمان، الدكتور طارق صادق، إن سوء أرضية الملاعب تُعرض اللاعبين لإصابات متعددة، أبرزها على الإطلاق الالتواء في مفاصل الركبة، والالتواء في أربطة مفصل الكاحل.

وأضاف: «على الأغلب تكون الإصابة التي يتعرض لها اللاعبون في الركبة هي الأخطر والأصعب، وقد تكون عبارة عن جزع في الرباط الداخلي أو الخارجي، ومن الممكن أن تصل لحد قطع في الرباط الصليبي».

وأشار: «من خلال خبراتنا الطويلة في إصابات الملاعب، فإن الإمارات تعد من أقل الدول التي يُمكن أن يُصاب فيها لاعب كرة القدم بمثل هذه الإصابات، والسبب عائد لجودة الملاعب، والتي نادراً، ما تتسبب في إصابات اللاعبين».

ونوّه الدكتور طارق صادق إلى أن: «خلال هذا التوقيت من العام يتأثر العُشب بالرطوبة العالية وارتفاع درجات الحرارة لذلك يتم (رش الملاعب) بالمياه قبل التدريبات والمباريات لحماية اللاعبين كإجراء وقائي من صلابة الأرضية، ولسهولة تنقل الكرة».

بن قانون: الفجيرة متعاقد مع شركة خاصة لصيانة الملاعب

كشف المدير التنفيذي لشركة كرة القدم في نادي الفجيرة عبدالله بن قانون، أن ناديه متعاقد مع شركة ملاعب عالمية لصيانة ملاعب النادي، سواء الملعب الرئيس أو الملاعب الفرعية، إذ تقوم هذه الشركة بعمل الصيانة بشكل دائم على مدار الموسم وليس لفترات زمنية محددة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نحن على قناعة كاملة بأهمية أن تكون الملاعب، وخصوصاً الأرضية، في أوج جاهزيتها للحفاظ على أمن وسلامة اللاعبين من مخاطر الإصابات، وكي تساعدهم على أداء مستويات رفيعة».

ونفى بن قانون أن تكون هناك أي شكاوى من جانب الأندية، من سوء أرضية الملاعب في أي من أوقات الموسم، بفضل الاهتمام الذي يوليه كل ناد، ومن بينها الفجيرة، بأرضية الملاعب على وجه التحديد.

وأوضح: «من يتابع أرضية الملاعب لدينا يتأكد أنها مطابقة للمواصفات العالمية، ولا تقل جودة وكفاءة عن الملاعب الأوروبية»، مشدداً على أن الملاعب دائماً ما تخضع للمتابعة من قبل رابطة المحترفين، التي تقوم بزيارات دائمة للتأكد من تحسين جودة الملاعب، لتقديم مباريات جميلة وممتعة، ما يشجع الجماهير على الذهاب إلى الملاعب بكثرة».

الرابطة تفحص الملاعب بنهاية كل موسم وتعطي ملاحظاتها

من جانبها، أكدت رابطة المحترفين في تصريح لـ«الإمارات اليوم» أنها «تحرص على فحص جميع الملاعب بنهاية كل موسم، بحيث تعطي ملاحظاتها للأندية حول المرافق والخدمات، كما تنظم زيارة أخرى قبل انطلاق الموسم للوقوف على تنفيذ أي تعديلات أو ملاحظات سابقة».

وقالت «تعتمد الرابطة في فحص الملاعب على العديد من المتطلبات، التي تتماشى مع المعايير العالمية، تشمل المناطق الرسمية، غرف اللاعبين، الحكام، المناطق الإعلامية، البث التلفزيوني، المدرجات، مرافق أصحاب الهمم وغيرها. أما ما يخص أرضية الملعب، فتعتمد الرابطة في فحصها على التخطيط السليم للأرضية ودرجة قص العشب»، مضيفة «في حال لوحظت أي ملاحظات خلال الموسم بشأن نوعية الأرضية يتم التواصل مع الأندية من أجل إصلاح ما يلزم. ومن جانبه، يتولى حكم المباراة اتخاذ القرار الأول والأخير حول صلاحية أرضية الملعب».

عبدالمجيد حسين: لم نواجه مشكلة في ملاعب الدوري

أكد عضو مجلس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، أن «فرسان دبي» حتى الآن، لم يواجه أي مشكلات بشأن سوء أرضية بعض ملاعب أندية دوري الخليج العربي، مبيناً أن غالبية ملاعب الدولة تتميز بجودتها العالية.

وقال حسين لـ«الإمارات اليوم» إن تعرض بعض اللاعبين للإصابات، بسبب سوء أرضية، يعود في المقام الأول إلى رابطة المحترفين، التي تعد المسؤول الأول عن جودة الملاعب، والسماح بإقامة المباريات عليها.

وأضاف: «التفتيش على الملاعب، ومتابعة حالة الأرضية، من اختصاص رابطة المحترفين، والمسؤولين المنوطين بذلك، ولاشك في أن من الضروري الاهتمام بأرضية الملاعب، لتأثيرها بشكل أساسي في تعرض اللاعبين للإصابات، والأمر نفسه بالنسبة إلى تأثيرها في أداء الفرق الذي يختلف عندما تكون أرضية الملعب غير مناسبة لتمرير الكرة بشكل سليم».

وأشار عبدالمجيد حسين إلى أن ملاعب الدولة جودتها عالية، موضحاً: «أرى أن الملاعب في دبي وأبوظبي لديها إمكانات كبيرة، وبالنسبة إلى شباب الأهلي، لعبنا فقط خارج أرضنا أمام حتا، وأرى أنه من الملاعب الممتازة من ناحية أرضية الملعب».