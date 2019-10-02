غوميز: الشارقة سيتعامل مع العين على طريقة خورفكان وكلباء

المصدر: منصور السندي ـــ الشارقة

قال مهاجم فريق الشارقة ريكاردو غوميز، إن «الملك» يدخل مباراة قمة الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي غدا، على ملعبه وبين جمهور أمام ضيفه العين، بنفس الإصرار الذي بدأ به الموسم وهو تحقيق الفوز لاغير. وشدد على أنهم سيتعاملون مع «الزعيم» على طريقة خورفكان وكلباء، الذين فازا عليهما بنتيجتي 2-0، و3-1 على التوالي.

وتحدث نجم منتخب الرأس الأخضر عن أمور كثيرة في حواره مع «الإمارات اليوم»، مشيرا إلى أنه لم يتردد في قبول عرض الشارقة بتشجيع من مواطنه رايان مينديز، كما رفض تشبيهه بنجم «الملك» السابق البرازيلي ويلتون سواريز، وقال إنه لا يحب مقارنته بأي لاعب آخر، وأبدى أيضا إعجابه بإمكانات مهاجم الوصل ليما، والنجم الصاعد في شباب الأهلي محمد جمعة «بيليه»، وتاليا الحوار مع ريكاردو غوميز:

* كيف ستتعاملون مع مباراة القمة أمام العين؟

- سنواجه العين بنفس الطريقة والأسلوب الذي لعبنا به في مباراتي خورفكان وكلباء، لأن الهدف واحد بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز والحفاظ على العلامة الكاملة.

* من رشحك للعب في الشارقة؟

- الحقيقة أن النادي دخل في مفاوضات مع وكيل اعمالي، وكشف عن رغبته في التعاقد معي. وبعدما سارت الأمور بشكل جيد، ولم تكن هناك أية معوقات تذكر، لم أتردد في قبول العرض، وانتهت المفاوضات بنجاح، وانتقلت إلى الشارقة لأبدأ مشوارا جديدا، أتمنى أن اقدم فيه كل ما عندي وأسعد جمهور الشارقة.

* لماذا فضلت «الملك» على عروض أخرى، خاصة من السعودية؟

- كانت لدى الرغبة في اللعب في ناد بنفس مستوى النادي السابق الذي لعبت له وهو بلغراد الصربي، خصوصا وأن الشارقة هو بطل الدوري الموسم الماضي، وفريق ينافس على كل البطولات. والأمر مماثل لبلغراد الذي ينافس أيضا على كل البطولات في صربيا. أيضا شجعني وجود رايان مينديز في الفريق ما سهل علي أمورا كثيرا جدا.

أيضا من ناحية العروض الاخرى، فأغلبها لم تكن رسمية.

* كيف وجدت الأجواء في نادي الشارقة؟

- أنا سعيد بما أجده في الشارقة، إلى جانب أننا بدأنا الموسم بقوة وبانتصارين في الدوري، وهو جعل الاجواء رائعة حاليا.

* هل وصلت الى الانسجام الكامل؟

- لم أصل بعد إلى هذا المستوى، لكن الأمور تسير بشكل جيد، ومع توالي المباريات والتدريبات سأتحسن أكثر.

* إلى ماذا تطمح هذا الموسم؟

- هدفي الرئيس أن أساعد النادي بكل ما أملك، سواء من خلال إحراز الأهداف أو مساعدة زملائي، لأن اللعب الجماعي هو الأساس.

* جمهور الشارقة ينتظر منك تعويض رحيل سواريز.

- انا ريكاردو غوميز، ولا أقارن نفسي بسواريز، فهو لاعب وأنا لاعب آخر، وكل يعمل بطريقته. وأنا أطلب من المشجعين أن يتحدثوا عن غوميز ولا يقارنوني بأي لاعب آخر.

* هل الشارقة قادر على الحفاظ على لقب الدوري؟

- عندنا في النادي تاريخ كبير، لكن ليس كافيا ان يكون لديك أفضل اللاعبين، فأنت في النهاية تحتاج إلى عمل كبير لتحقق أهدافك. ومن دون شك، نعمل بكل قوتنا لتحقيق النتائج الإيجابية، ومسألة تحقيق لقب الدوري أو أي بطولة أخرى تتوقف على العمل الذي نقوم به.

* هل تعاني أي ضغوط كونك لاعب جديد؟

- الضغوط موجودة في أي مكان، وليس هنا في الشارقة فحسب، وهناك ضغوط إيجابية وأخرى سلبية، لكن أي ضغط يحفزني أكثر.

* كيف تقيم الدوري بعد جولتين من انطلاقه؟

- المستوى الفني للدوري بشكل عام يختلف عن الدوريات الأوروبية، وهناك لاعبين في بعض الفرق قادرون على صناعة الفارق، وأرى بشكل عام أن المستوى يبشر بخير وسنشاهد بطولة قوية هذا الموسم.

* من أكثر لاعب أعجبك في الدوري؟

- مهاجم الوصل البرازيلي فابيو دي ليما، كونه يتمتع بإمكانات عالية. وقد تابعته في مباريات الوصل، وأعتبره من أبرز اللاعبين، إلى جانب لاعب شباب الأهلي محمد جمعة«بيليه».

* ما سر التطور الكبير الذي طرأ على مستوى ونتائج منتخب الرأس الأخضر؟

- الامر كله عائد إلى اللاعب الجماعي، والانسجام بين الجميع. فكل لاعب في الرأس التي يتمتع بها الجهاز الفني مع اللاعبين فكلهم يعملون على لقب رجل أحد في بلد ليست لديها إمكانات مادية قوية لكن أي لاعب في منتخب الرأس الاخضر يلعب بافتخار ويبذل اقصى ما عنده وهذا يشكل قوة حقيقية تجعل المنتخب يعمل هذه القفزات وخلال السنوات الأخيرة تطور أداء اللاعبين بشكل جيد والآن بعضهم موجود في اندية جيدة وعندنا لاعبين لديهم إمكانات جيدة.

* ماذا عن أسرتك وهو لقبك المفضل؟

- أفضل أن تتم مناداتي بريكاردو. وبالنسبة لعائلتي فهي تعيش معي في الإمارات، كوني متزوج ولدي طفل واحد.

- مسألة تحقيق لقب الدوري أو أي بطولة أخرى تتوقف على العمل الذي نقوم به

- سجل ريكاردو غوميز حتى الآن مع الشارقة خمسة أهداف، بواقع هدفين في الدوري بعد جولتين، وثلاثا في كأس الخليج العربي.