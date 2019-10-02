النصر يعزز صدارة السلة في «تمهيدي الكأس»

المصدر: جوني جبور - دبي

واصل فريق النصر حملة الدفاع عن لقبه للموسم الماضي، في كأس الاتحاد لكرة السلة، بعد أن فاز، أول من أمس، على شباب الأهلي بنتيجة «91-86» ضمن الجولة الخامسة والختامية من الدور التمهيدي، التي سجلت أيضاً فوز الجزيرة بصعوبة على الوحدة 54-53. وأكد العميد بهذه النتيجة صدارته للمجموعة الأولى، بعد أن رفع رصيده إلى النقطة الثامنة، فيما اكتفى شباب الأهلي بالمركز الثاني بسبع نقاط، والجزيرة ثالثاً بست نقاط بفارق نقطة عن بني ياس الرابع، والوحدة أخيراً بأربع نقاط.

وينطلق ربع النهائي، غداً، بنظام خروج المغلوب، ويلتقي الشارقة مع بني ياس على صالة الوصل، والنصر مع الظفرة في صالة بني ياس، وشباب الأهلي ضد البطائح بصالة الشارقة، والوصل مع الجزيرة في صالة البطائح.