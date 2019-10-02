المصادفة تجمع بين مدرب ونجم للجزيرة سابقاً في فريق واحد للمرة الثالثة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

لعبت المصادفة دورها مجدداً في الجمع بين مدرب الجزيرة السابق، البرازيلي أبل براغا، ونجم الجزيرة السابق تياغو نيفيز، في فريق واحد للمرة الثالثة في مشوارهما الكروي. وبعد أن كان لقاؤهما الأول في فريق فلومينينسي البرازيلي عام 2012، اجتمعا معاً في الجزيرة خلال موسم 2015/‏‏2016، بينما التقيا معاً مجدداً في فريق كروزيرو الذي يتولى براغا تدريبه.

وقالت صحيفة جلوبو سبورت البرازيلية، إن العلاقة القوية التي تربط بين براغا ونيفيز يمكن أن تلعب دوراً في تحسن نتائج الفريق، نظراً للتفاهم بينهما، خصوصاً أنها المرة الثالثة التي يعملان فيها معاً، وأشارت إلى أن وضع كروزيرو أصبح صعباً للغاية حالياً، كونه يصارع على البقاء.

وكان نيفيز قد انتقل إلى الجزيرة قادماً من الهلال السعودي، وسجل 16 هدفاً في مختلف المنافسات تحت قيادة براغا، لكنه لم يستمر إلا لموسم واحد، بعد أن فسخ الجزيرة عقده، وانتقل مجاناً إلى كروزيرو.

في المقابل، درب براغا الجزيرة في مناسبتين، الأولى بين 2009 و2011، وقاده إلى ثنائية الدوري والكأس لأول مرة في تاريخ الجزيرة، والثانية لم تكن موفقة في 2015. وخسر براغا أولى مبارياته مع فريقه الجديد، أول من أمس، في مواجهة فريق غوياس بهدف دون رد، في مباراة خاضها نيفيز منذ البداية، وعجز عن هز شباك المنافس، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، ويحتل كروزيرو المركز الـ17 في جدول الترتيب، برصيد 17 نقطة فقط، بفارق 30 نقطة عن فلامنغو المتصدر.