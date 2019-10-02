المصدر: الامارات اليوم

إسبانيا

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الوصل عبدالرحمن علي سيتوجه إلى إسبانيا الأسبوع المقبل، لإجراء عملية جراحية بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي في الجولة الأولى من الدوري، إذ استقر الجهاز الطبي على إجراء العملية خارج الدولة.

ترحيب

رحّب جمهور الشارقة على مواقع التواصل الاجتماعي، باللاعب الجديد البرازيلي رافائيل ريسندي، القادم من صفوف فريق فلومنسي البرازيلي، والذي تم تسجيله في فئه اللاعب المقيم، وتوقعوا أن يشكل اللاعب إضافة لحامل لقب الدوري.

إعارة

يسعى نادي عجمان للبحث عن عرض لمهاجمه النيجيري جودوين مينشا، بعد أن خرج من قائمة الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية، لحساب الغامبي أبوبكر تراوالي، القادم من الشباب السعودي على سبيل الإعارة، لتوفير قيمة راتبه السنوي، إذ يرتبط اللاعب مع ناديه بعقد يمتد موسمين.