إيغور وعيسى وحمد نجوم الأسبوع الثاني في استفتاء «سبورت فور أوول»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تواصل شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية تقديم جوائزها لنجوم دوري الخليج العربي، من خلال استفتاء أسبوعي تطرحه الشبكة على متابعيها على منصة «إنستغرام»، لاختيار «نجم الأسبوع» في ثلاث فئات، هي أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل حكم، في كل جولة من دوري الخليج العربي، إضافة إلى جائزة «نجم الجمهور»، وهي الفقرة الثابتة منذ الموسم الماضي.

ومع دخول الاستفتاء أسبوعه الثاني للموسم الرياضي 2019-2020، قررت إدارة الجائزة تحديد 30% من نسبة التصويت لعدد من الخبراء الفنيين في اللعبة والإعلاميين الرياضيين، تم اختيارهم للمشاركة في الترشيحات أسبوعياً، ونشر آرائهم حول من الأفضل في الفئات الثلاث لكل جولة من دوري الخليج العربي.

وحصد محترف الشارقة، البرازيلي إيغور كورنادو، لقب «نجم الأسبوع» في استفتاء الشبكة، بعد أن حصل على نسبة 22.5% من أصوات الخبراء، و15.7% من ترشيحات الجمهور، ليحصل على أعلى درجة بين اللاعبين السبعة المختارين في كل مباريات الجولة، بنسبة 38.2%.

وغرّد الحارس العيناوي العملاق، خالد عيسى، في صدارة ترشيحات الخبراء والجماهير بنسبة تصويت إجمالية 50.5%، لينال لقب أفضل حارس في الجولة الثانية من دورينا، أما جائزة أفضل حكم فحسمها الحكم الدولي حمد علي سيف بنسبة 46.9%.

وشارك في استفتاء الشبكة، الإعلامي عدنان حمد، في فئة الإعلاميين، وخبير التحليل في قناة دبي الرياضية محمد مطر غراب، الذي صبت ترشيحاته لمصلحة إيغور كورنادو، وخالد عيسى، والحكم حمد علي، كنجوم للأسبوع الثاني.

ومن النقاد شارك نجم المنتخب ونادي النصر السابق، عبدالرحمن محمد، في الاستفتاء، واختار كلاً من إيغور، وخالد عيسى، والحكم حمد علي.

واختار نجم الأبيض السابق والمحلل الرياضي، سبيت خاطر، كلاً من إيغور، وخالد عيسى، والحكم أحمد الراشدي، كما ذهب صوت الناقد الرياضي، رياض الذوادي، إلى إيغور، وخالد عيسى، والحكم أحمد الراشدي.

وفي فئة قضاة الملاعب، رشّح الخبير التحكيمي، مسلم أحمد، كلاً من إيغور، وخالد عيسى، والحكم حمد علي، نجوماً للجولة الثانية من دوري الخليج العربي، فيما اختار رئيس القسم الرياضي بصحيفة «الإمارات اليوم»، أحمد أبوالشايب، مدافع العين بندر الأحبابي، والحارس علي الحوسني، والحكم أحمد الراشدي. ورشح الحارس الدولي السابق، زكريا أحمد، اللاعب إيغور، والحارس خالد عيسى، والحكم حمد علي.

وجاءت اختيارات المدرب الواعد، جمال الحساني، كالآتي: بندر الأحبابي، وعلي الحوسني، والحكم أحمد الراشدي، وفي فئة وكلاء اللاعبين انضم عيسى الخاجة، مدير شركة إيكا سبورت، ورشح إيغور، وخالد عيسى، والحكم أحمد الراشدي.

وشارك في الترشيحات، المدير الإقليمي لشركة انستات للإحصاءات، محمد لطيف، ومنح صوته إلى بندر الأحبابي، وعلي الحوسني، والحكم حمد علي.

أما المعلق الرياضي، عامر عبدالله، فاختار إيغور، وخالد عيسى، والحكم أحمد الراشدي، ورشح أحمد سلطان المذيع بقناة الشارقة الرياضية كلاً من إيغور، وخالد عيسى، والحكم أحمد الراشدي.

عبدالرسول: هدفنا أان تذهب الجائزة لمن يستحقها بعيداً عن التعاطف الجماهيري

قال مدير شبكة «سبورت فور أوول»، عبد الرسول عبدالله: «تهدف إدارة الجائزة من هذه النقلة إلى إعطاء المسابقة الأسبوعية قوة واعتباراً، ليحصل عليها المستحق بعيداً عن التعاطف الجماهيري، الذي غالباً ما كان يرجح كفة بعض اللاعبين».

وأوضح عبدالرسول: «تمنح إدارة الجائزة نسبة 70% من إجمالي عملية التصويت إلى متابعي الشبكة والجماهير المشاركين في الترشيحات، ويتم بعد انتهاء وقت التصويت فرز الأصوات، وجمع حصيلة الأصوات الخاصة بالخبراء والإعلاميين مع أصوات المتابعين، وتحديد الفائزين بناء على ذلك، بدلاً عن النظام القديم الذي كان يعطي الجماهير نسبة 100% من إجمالي التصويت».