الجهاز الطبي يحدد موقف سالمين من «القناع»

المصدر: أحمد طارق - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الوصل، علي سالمين، سيخضع لاختبار للتأكد من قدرته على العودة إلى اللعب باستخدام قناع للوجه، بعدما أصيب اللاعب بكسر في الأنف خلال مباراة الوصل والعين في الجولة الثانية من مباريات دوري الخليج العربي.

وأكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن سالمين خضع، أول من أمس، لتدريبات خاصة، للتأكد من قدرته على الركض، دون التأثير على موقع الإصابة، أو وجود مضاعفات، موضحاً أن الجهاز الطبي في «الفهود» سيحدد موقف اللاعب من استخدام قناع الوجه، أو حاجته إلى تدخل جراحي.

من جهة أخرى أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، التعاقد مع اللاعب حمد الحمادي قادماً من اتحاد كلباء، دون الكشف عن مدة أو قيمة التعاقد، إذ يأتي ضم الحمادي لتدعيم خط دفاع «الإمبراطور»، خصوصاً أن الفريق تلقى ضربة موجعة بإصابة اللاعب عبدالرحمن علي بقطع في الرباط الصليبي في الجولة الأولى من الدوري أمام النصر، كما أصيب الدولي الشاب، عبدالله جاسم، بكدمة قوية في الركبة خلال معسكر المنتخب الأولمبي، وسيغيب لفترة تصل إلى أكثر من شهر.