السفن الشراعية 60 قدماً تبحر في دبي السبت المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت المقبل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020.

ويُعد السباق المرتقب فاتحة منافسات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً في الموسم الجديد، كما يعتبر جولة مؤجلة كان من المفترض إقامتها ضمن مراحل الموسم المنصرم 2018-2019، وتأجلت بسبب الأحوال الجوية وازدحام روزنامة السباقات حينها.

وأعلنت اللجنة المنظمة في النادي عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في السباق الكبير حتى الخميس المقبل موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة السفن المشاركة.

وبدأت اللجنة المنظمة كذلك التنسيق والتشاور مع الجهات الداعمة لنجاح الفعاليات التي ينظمها النادي من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي وسلطة مدينة دبي الملاحية ومؤسسة دبي للإعلام التي تقوم بنقل السباقات البحرية على الهواء مباشرة، ومجموعة نخيل البحرية ومراسي (بي أند أو).

ورحّب مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية هزيم محمد القمزي، بالمشاركين في سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، التي ينظمها النادي هذا الموسم والتي تعد روزنامة حافلة بالأنشطة والفعاليات تشمل ثلاث محطات، أولها يوم السبت المقبل بإقامة سباق مؤجل عن الموسم الماضي، وقال القمزي: «ستقام أولى مراحل بطولة دبي (الجولة الأولى) يوم السبت 16 نوفمبر المقبل، وتنطلق (الجولة الثانية) يوم السبت 21 ديسمبر المقبل، على أن يكون مسك مراحل البطولة مع إقامة السباق الأغلى في ختام الموسم النسخة رقم 30 لحدث القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، وهو السباق الذي يحظى بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية».

وأضاف مدير إدارة السباقات أن «اللجنة المنظمة تراقب عن كثب كل التقارير الخاصة بحالة البحر في الأيام المقبلة عبر الاطلاع على النشرة البحرية من قبل المركز الوطني للأرصاد، وذلك من اجل إقامة السباق في أفضل الظروف»، موضحاً أن «انطلاقة الحدث ستكون كالمعتاد من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ دبي».

ودعا القمزي في ختام حديثه كل الملاك والنواخذة الراغبين في المشاركة في السباق إلى ضرورة استكمال إجراءات التسجيل في السباق مبكراً، عبر الرابط الإلكتروني أو لدى لجنة السباقات في مقر النادي، وذلك يومياً في أوقات الدوام الرسمية، علماً أن موعد إغلاق باب التسجيل سيكون الثانية من بعد ظهر يوم الخميس المقبل.