لوفانور: أشعر بالصدمة بعد مشاركتي في 101 مباراة بالدوري

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى لاعب شباب الأهلي، المولدوفي لوفانور هنريكي، سعادته بدخول نادي الـ100، وخوض 101 مباراة في دوري الخليج العربي، مؤكداً أنه يشعر بالصدمة بعدما علم بهذه المعلومة عن طريق إحصائية أعدتها «الإمارات اليوم» عن مشاركاته في الدوري، لافتاً إلى أن هدفه المقبل هو احراز 100 هدف، وليس الاكتفاء بالمشاركة في عدد كبير من المباريات.

وقال لوفانور لـ«الإمارات اليوم»، إنه يشعر بالصدمة والسعادة في الوقت نفسه، لأنه لم يتوقع أن يصل إلى هذا الرقم في دوري الخليج العربي، مبيناً، أنه فخور باللعب في الإمارات، مشدداً على أنه يعتبر هذه الفترة هي الأفضل في مسيرته في الملاعب، خصوصاً أنه لعب في الدوري الإماراتي أكثر من أي دوري آخر شارك به في تجاربه السابقة، مع أندية شريف تيراسول المولدوفي وباراناو ومورينهوس البرازيليين.

وأضاف: «عندما جئت إلى الإمارات في 2014، لم أكن أعرف الكثير عن الدولة، ولكنني صراحة بعدما تأقلمت على الأجواء، استمتعت كثيراً، وتيقنت أنني اتخذت الخطوة الصحيحة بالانتقال للعب في دوري الخليج العربي، خصوصاً أن المنافسات هنا جيدة جداً، والأندية تتعاقد مع لاعبين ومدربين عالميين، كما أن المعيشة في دبي والإمارات بشكل عام، تعد ضمن الأفضل على مستوى العالم».

وتابع: «أسرتي سعيدة جداً في الإمارات، خصوصاً أن الدولة تتميز باحتضانها لجميع الجنسيات من حول العالم، وتمتلك بنية تحتية رائعة، ووسائل ترفيهية وتقدم حضاري يجعل جميع المقيمين على أرضها يشعرون بأنهم يقيمون في وطنهم الثاني، ولا يشعرون بالغربة على الإطلاق، سواء من ناحية التعامل مع أبناء الدولة، أو الجنسيات الأخرى، خصوصاً أن القانون في الإمارات يتم تطبيقه على الجميع، ولا يوجد تمييز لأي فئة على الأخرى، كما أننا لن نجد أي صعوبة في العادات والتقاليد أو تناول الأطعمة التي نحب تناولها، إذ إن الإمارات بها كل شيء».

وأكد لاعب شباب الأهلي أنه طوال مسيرته في دوري الخليج العربي، لم يواجه أي مشكلات، موضحاً: «الأجواء في الأندية هنا أكثر من رائعة، ونشعر بأننا أسرة واحدة في كل نادٍ، إذ إن اللاعبين الأجانب يحصلون على دعم كبير، من إدارات الأندية والأجهزة الفنية واللاعبين المواطنين، ومنذ انضمامهم إلى الفريق، يجدون ترحيباً كبيراً، ما يجعلهم لا يشعرون بالغربة، أو أنهم يخوضون تجربة صعبة، بسبب انفتاح أبناء الدولة على الثقافات الأخرى».

وتحدث لوفانور عن مشاركته في 101 مباراة في دوري الخليج العربي، وقال: «لاشك أن هذا رقم كبير جداً، أنا فخور به، ولكني أرى أن الأرقام لا تعني بالنسبة لي شيئاً، مقارنة بحرصي واهتمامي الأكبر بأن يحقق فريقي الانتصارات وأن يفوز بالبطولات».

وأضاف: «أرى أن معدل أهدافي قليل في الدوري، وأسعى لإحراز المزيد من الأهداف، حتى أكون أكثر فاعلية وإفادة لفريقي، لأنني عندما أحرز الأهداف بالتأكيد سأساعد فريقي على تحقيق الانتصارات، لذلك هدفي المقبل بعد خوض 101 مباراة في الدوري، هو أن أحرز 100 هدف، رغم صعوبة ذلك، لكني سأعمل على خدمة فريقي بشتى الطرق، وأن أقدم كل ما لدي».

وكشف اللاعب المولدوفي عن أمنيته مع شباب الأهلي، وقال: «أنا ألعب في نادٍ كبير، مطلوب منه الفوز في أي مباراة يخوضها، وذلك الأمر يسعدني، لأني أحب اللعب في هذه الأجواء التنافسية، وأن يكون لدى اللاعبين حافز تحقيق الفوز فقط، ولاشك أنه بعد حصولنا على بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في الموسم الماضي، نسعى إلى الحفاظ على اللقبين، إضافة إلى المنافسة على لقب الدوري، بينما تعد أمنيتي الأساسية هي أن أحقق لقب دوري أبطال آسيا مع (فرسان دبي)، خصوصاً مع عودة الفريق للمشاركة في البطولة القارية، إذ إنها البطولة الأهم في قارة آسيا، والفريق يضم جهازاً فنياً ولاعبين على مستوى عالٍ، لديهم القدرة على الظهور بشكل جيد، والتأكيد على امكاناتهم أمام أفضل الأندية في قارة آسيا».

تاريخ لوفانور في الدوري:

لعب: 101

أهداف: 40

إنذارات: 15

طرد: 3

أرقام لوفانور في الموسم الحالي:

لعب: 2

عدد الدقائق: 174

عدد التمريرات: 75

نسبة نجاح التمريرات: 78.7%

عدد التسديدات: 7

الأهداف: 1