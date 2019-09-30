الشحي: يستهويني شراء الأحذية الرياضية ومغرم بالطعام

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أكّد لاعب خط وسط عجمان، محمد الشحي، أن المربع الذهبي ليس بعيداً عن البرتقالي هذا الموسم، مشدداً على أن إمكانات اللاعبين تؤهلهم لتحقيق مركز متقدم في جدول دوري الخليج العربي.

وكشف الشحي لـ«الإمارات اليوم» عن أن شراء الأحذية الرياضية من أكثر الأشياء التي تستهويه خارج الملعب، مشدداً في الوقت ذاته على أنه ينفق على عملية شراء الأحذية في حدود المعقول، على حد تعبيره. وأوضح لاعب خط وسط عجمان أنه يرتبط بالطعام بحالة خاصة، لكنه يتوقف عن تلك العلاقة خلال الموسم الكروي خوفاً من زيادة وزنه. وتحدث محمد الشحي عن كيفية نجاحه هو وبقية لاعبي عجمان في إيقاف خطورة لاعب النصر الإسباني توزي في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من الدوري، والتي انتهت بفوز «البرتقالي» 3-1، وكيف فكروا في التعامل معه أثناء المباراة، وتالياً نص الحوار.

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