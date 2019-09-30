الوصل يفضل ضم المقبالي بدلاً من فارس جمعة

المصدر: أحمد طارق - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، يفضل التعاقد مع لاعب الجزيرة سيف المقبالي، بدلاً من زميله في «فخر أبوظبي»، فارس جمعة، وذلك قبل غلق باب القيد اليوم، لفترة الانتقالات الصيفية.

وأكد مصدر في نادي الجزيرة، أن الجهاز الفني لـ«فخر أبوظبي» لا يمانع رحيل فارس جمعة إلى الوصل، ولكن مدرب «الفهود» ريجيكامب يفضل التعاقد مع سيف المقبالي، لافتاً إلى أن المفاوضات بين الناديين قد تشهد تطورات في اليوم الأخير لفترة الانتقالات.

ويسعى الوصل للتعاقد مع لاعب في خط الدفاع بعد الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين في بداية الموسم، أبرزها إصابة عبدالرحمن علي بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم، بينما أصيب المدافع الشاب عبدالله جاسم بكدمة قوية في الركبة، حيث سافر اللاعب إلى إسبانيا للاطمئنان على حجم الإصابة، ومعرفة مدة غيابه عن المباريات التي قد تصل إلى أكثر من شهر.