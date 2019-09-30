المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تدريب

منع نادي النصر الصحافيين من متابعة أول 15 دقيقة من تدريب الفريق الأو،ل بقيادة المدرب المؤقت للعميد الهولندي فيرسلاين الذي تسلّم مهامه التدريبية بدلاً من البرازيلي كايو، إذ أشار مسؤولو النادي الى أن التدريب «مغلق».

دومبيا

رفض لاعب عجمان، المالي حامد دومبيا طلب أحد مشجعي البرتقالي بالحصول على قميصه بعد مباراة النصر الخميس الماضي، إذ انتظره المشجع لأكثر من ساعة خارج الملعب، إلا أن دومبيا فاجأه بالقول: «لم أعدك بقميصي ولا أملكه الآن!».

عضوية

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إطلاق العضوية الموسمية لحضور مباريات الفريق المقامة في استاد آل نهيان، وطالبت الشركة الجماهير بالتواصل مع إدارة التسويق في النادي من أجل الحصول عليها.