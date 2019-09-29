المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أروابارينا

غادر مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني أروابارينا، استاد راشد سريعاً، بعد مباراة فريقه أمام الفجيرة، موضحاً، لـ«الإمارات اليوم»، أنه يرغب في مشاهدة مباراة الجزيرة والوحدة، خصوصاً أن شباب الأهلي سيواجه الجزيرة في الجولة المقبلة.

مهدي علي

علمت «الإمارات اليوم» أن اسم المدرب الوطني، مهدي علي، مطروح بقوة لتولي قيادة الإدارة الفنية لفريق النصر، وأن النادي فتح معه باب المفاوضات، بالإضافة إلى مدرب فريق بني ياس السابق، الكرواتي غوريتش.

راحة

يستأنف العين تدريباته، مساء اليوم، استعداداً لمواجهة الشارقة يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة، وكان المدرب الكرواتي إيفان ليكو، منح لاعبي الفريق مكافأة، عبارة عن راحة لمدة 24 ساعة، عقب فوزهم على الوصل 3-1.