27 لاعبا في قائمة منتخب الشباب تحضيرا لتصفيات آسيا

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

دشن المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم تحضيراته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاما المقررة في إيران نوفمبر المقبل من خلال معسكر داخلي في دبي بمشاركة 27 لاعبا، علما أن المنتخب سيلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات إيران وقيرغيزستان ونيبال.

ويؤدي المنتخب تدريباته اليومية على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي بقيادة المدرب ميلين.

ووصف مدير منتخب الشباب بدر أحمد، في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا للشباب التي أقيمت أخيرا في فلسطين، بالإيجابية والمفيدة خاصة بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب التي تركت أثراً مهماً وجيدا قبل خوض معترك التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.

وضمت قائمة اللاعبين المختارين كلا من راكان وليد صالح ، أحمد محمود الحمادي ، زايد سلطان الزعابي ، مايد محمد خميس ، عبد الله أبو بكر حسن ، نواف سالم الحارثي ، خاطر سبيت خاطر ، حمدان عبد الرحمن ( الجزيرة ) ، عبد الله حمد المنهالي ، راشد عبد الله مال الله ، محمد مسري الظاهري ، إسماعيل عمر الزعابي ( الوحدة ) ، سلطان عمر الزعابي ( بني ياس ) ، حمدان حميد حسن ، عبد الرحمن عادل ، حارب عبد الله سهيل ، محمد عيسى جاسم ، خليفة يوسف عتيق ( شباب الأهلي دبي ) ، مبارك طارق مطر ، شهاب أحمد لشكري ( الوصل ) ، مايد علي الطنيجي ( الرمس ) ، محمد عبد الرحمن المازم ، عبد الله عباس البلوشي ( النصر ) ، فهد بدر طارش الباروت ( الإمارات )