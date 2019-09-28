الوحدة «آخر سعادة».. وتيغالي «23 هدفاً»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أهدى المهاجم الأرجنتيني سبستيان تيغالي فريقه الوحدة «السعادة»، بعد أن قاده لتحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه فريق الجزيرة 3-2 بتسجيله هدفه الشخصي رقم 23 في تاريخ مواجهات الفريقين، معززاً بذلك مركزه في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً في «ديربي أبوظبي»، وذلك في المباراة التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان أمام «فخر أبوظبي»، الذي لعب بكامل نجومه، بمن فيهم عمر عبدالرحمن «عموري»، أفضل لاعب في آسيا عام 2016.

وعزز المهاجم الأرجنتيني كذلك رصيده من الأهداف في مباريات دوري الخليج العربي، بعد أن وصل إلى الهدف رقم 138 في المركز الثاني، خلف الهداف التاريخي للدوري فهد خميس، كما وسع الفارق مع أقرب ملاحقيه مهاجم فريق الجزيرة علي مبخوت، الذي يمتلك في رصيده 133 هدفاً. ولم يظهر تيغالي في الشوط الأول من اللقاء بالشكل المنتظر منه، وأضاع العديد من الفرص السهلة، وظهر شارد الذهن في بعض الكرات، لكنه استعاد مستواه في الشوط الثاني، وسجل هدف التعادل من ركلة جزاء كانت قد ارتكبت معه قبل أن يلعب الدور الأبرز في هدف الفوز، حينما مرر كرة عرضية قوية حولها مدافع الجزيرة محمد العطاس بالخطأ في مرماه.

ومنح الفوز فريق الوحدة فرصة معادلة الكفة في عدد مرات الفوز بين الفريقين في ديربي أبوظبي، إذ قبل المباراة كان الجزيرة متفوقاً بثمانية انتصارات، لكن بعد إطلاق حكم المباراة محمد عبدالله حسن صافرة النهاية أصبح الفريقان يتقاسمان العدد ذاته من الانتصارات في المواجهات التاريخية بينهما.

وأوفت المباراة بكل أسرارها، إذ شهدت تسجيل خمسة أهداف وإشهار خمس بطاقات صفراء، من بينها بطاقة لمدير فريق الوحدة عبدالسلام جمعة، كما شهدت المباراة تبديلاً اضطرارياً بخروج مدافع الوحدة حمدان الكمالي، بسبب الخشونة التي كانت السمة الأبرز على مدار الشوطين، لكن شخصية الحكم محمد عبدالله حسن في إدارة المباراة أسهمت في تقليل عدد المخالفات الخشنة.

واستثمر الجزيرة سيطرته المبكرة على مجريات المباراة منذ الدقائق الأولى، وتقدم بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة، الذي جاء حينما شتت مدافع أصحاب الأرض حمدان الكمالي الكرة إلى خارج منطقة الجزاء، لكنها وجدت لاعب وسط الجزيرة عامر عبدالرحمن، الذي سددها بصورة مباشرة سكنت على يمين الحارس محمد الشامسي، الذي عجز عن الوصول إليها.

وتماسك لاعبو الوحدة بعد استقبالهم للهدف، بفضل تقارب صفوفهم، وإبقاء الكرة في وسط الملعب فترة طويلة، إلى أن نجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 20 من هجمة منظمة، بواسطة الإسباني كارلوس هويسكا، الذي دار حول نفسه وسدد كرة في أقصى الزاوية اليسرى، اكتفى حارس الجزيرة علي خصيف بمتابعتها وهي تدخل الشباك.

وكرر الجزيرة سيناريو الشوط الأول، وذلك حينما بدأ الشوط الثاني بأفضلية واضحة، وخطف الهدف الثاني بواسطة لاعبه خلفان مبارك في الدقيقة 46، لكن الرد هذه المرة جاء سريعاً من «العنابي»، الذي أدرك التعادل بعدها بخمس دقائق، بواسطة لاعبه الأرجنتيني، سبستيان تيغالي من ركلة جزاء، قبل أن يسجل مدافع الجزيرة، محمد العطاس، هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87،ليمنح أصحاب الأرض الفوز والنقاط الثلاث.