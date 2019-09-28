وصلاويون: «الإمبراطور» اختار أن يمشي وحيداً

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعرب مشجعون لنادي الوصل، عن حزنهم بسبب خسارة «الإمبراطور» أمام العين بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، مشيرين إلى أن مغادرة عدد كبير من المشجعين استاد زعبيل، بعد إحراز «الزعيم» الهدف الثالث، يعد أمراً طبيعياً، بسبب حسم الفريق الضيف نتيجة المباراة، إضافة إلى عدم وجود أي بوادر تشير إلى إمكانية عودة الوصل في النتيجة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، ارتكب أخطاءً مؤثرة، أسهمت في شعور بعض المشجعين بالغضب، ومغادرتهم ملعب المباراة مبكراً، وعدم الانتظار حتى نهايتها، موضحين أن «الإمبراطور» اختار أن يمشي وحيداً، ولم يستفد من عودة الجمهور بقوة لمساندة الفريق، في أول مباراتين أمام النصر في استاد آل مكتوم، ثم أمام العين على استاد زعبيل، رغم الرسالة التي وجهها المشجعون إلى «الفهود» في بداية اللقاء برفع «تيفو»، يحمل شعار «لن تمشي وحيداً».

من جهته، قال محمد فلكناز، إن من حق الجمهور أن يشعر بالغضب والحزن، بسبب الطريقة التي خسر بها «الإمبراطور»، موضحاً أن كل الأجواء كانت مهيأة لتحقيق الوصل الفوز، خصوصاً أن الجمهور حضر بقوة، وكان المشهد رائعاً جداً في مدرجات استاد زعبيل، كما شاهدنا عودة مجموعة «ألتراس الوصل»، ووضع اللافتات التحفيزية للاعبين، ورفع «تيفو» لدعمهم، والتأكيد على وقوف الجمهور خلفهم، وأن المطلوب منهم فقط الحفاظ على شعار النادي. وأضاف: «الفريق تقدم بهدف، ولعب بشكل جيد جداً في أول 15 دقيقة، ولكن بعدما أحرز العين هدف التعادل، تراجع أداء الفريق، ولم يتمكن المدرب الروماني لورينت ريجيكامب من التعامل مع المباراة، وتأخرت تدخلاته لتعديل الخطة، أو تحسين أداء الفريق».

واتفق في الرأي مع فلكناز، المشجع محمد البلوشي، الذي قال إن ريجيكامب يتحمل مسؤولية خسارة الوصل أمام العين، موضحاً: «شاهدنا أداء العين في الجولة الأولى بالدوري أمام اتحاد كلباء، وكيف تمكّن النمور من إحراج الزعيم على أرضه ووسط جمهوره، إذ إن اتحاد كلباء ظهر بشكل أفضل من الوصل أمام العين، رغم أن إمكانات الإمبراطور تفوق إمكانات اتحاد كلباء».

وتابع: «هنا يبرز دور المدرب، وسبب أننا غاضبون من المدرب ريجيكامب، الذي أراه لا يصلح لتدريب الوصل، ولن يحقق الإضافة، خصوصاً أنه حصل على فرصته مع الفريق في الموسم الماضي، رغم أنه تولى تدريب الفهود منذ النصف الثاني من الموسم، ولا يمكن الحكم عليه، ولكن أرى أن هذه هي إمكاناته، ولن يعيد الفريق إلى المنافسة على البطولات، كما يأمل الجمهور الوصلاوي».

من جهته، قال مشجع الوصل، العماني فارس الشبيبي، إنه من عشاق «الإمبراطور»، مشيراً إلى أنه يحضر بشكل دائم مباريات الفريق، مؤكداً أن الوصل أهدر فرصة لا تعوض لتحقيق الفوز على العين، والحصول على دفعة معنوية في بداية الدوري بتحقيق الفوز على فريق منافس.

وأوضح: «الوصل بدأ الموسم بشكل جيد، وقدم مباراة قوية في الديربي أمام النصر، رغم التعادل من دون أهداف بين الفريقين، ولكن أرى أن مباراة العين كشفت المستوى الحقيقي للإمبراطور، وأن الفريق يحتاج إلى الكثير من العمل، إذ إن مستوى الفريق أمام العميد ليس مقياساً، خصوصاً أن النصر ليس في أفضل حالاته، وخسر أيضاً أمام عجمان بثلاثة أهداف مقابل هدف».

ليما: العين قوي بوجود كايو أو عدمه

أكد لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، أن «الإمبراطور» تأثر بشكل سلبي، بعدما أحرز العين هدف التعادل، لافتاً إلى أن «الزعيم» سيطر على المباراة بعد أول 15 دقيقة، بينما لم يستفد الوصل من تقدمه بهدف. وقال ليما في تصريحات صحافية إن العين يظل قوياً، سواء بمشاركة زميله السابق في الوصل، البرازيلي كايو كانيدو من عدمه، موضحاً أن «الإمبراطور» حاول العودة في المباراة، ولكن دخول الهدف الثالث، أسهم في حسم المباراة لمصلحة الفريق الضيف. وأضاف: «تأثرنا بالتغييرات الاضطرارية، وشعور اللاعبين بالتعب في الشوط الثاني، وعلينا أن نتعلم من هذه المباراة».

ليكو: «الزعيم» 10 من 10

أبدى مدرب العين، الكرواتي إيفان ليكو، سعادته بالفوز الذي حققه «الزعيم» على الوصل، مؤكداً أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً أمام فريق قوي، قائلاً إن تقييمه أداء اللاعبين أنهم يستحقون العلامة الكاملة (10 من 10).

وقال في مؤتمر صحافي: «واجهنا بعض الصعوبات في بداية الشوط الأول، واستقبلنا هدفاً في وقت مبكر، غير أننا تعاملنا بالتركيز العالي مع مجريات اللعب، وأظهر لاعبو العين روح القتال والرغبة الحقيقية في حصد النقاط الثلاث، رغم تأثر الفريقين بعامل الطقس، وأود هنا أن أهنئ فريق الوصل على الأداء الجيد، والمؤكد أن فوزنا يعزّز من ثقة اللاعبين، ويمنحهم الدافع المطلوب متابعة النتائج القوية».

ورداً على سؤال حول سر تفوق فريقه في الشوط الثاني، وتحديداً بعد دخول بندر الأحبابي، قال: «الحقيقة بندر نجح في صناعة الفرق منذ دخوله بعد أن أسهم في إحراز الهدف الثالث، قبل أن يرجح كفتنا بتسجيل الهدف الثاني، ما يؤكد أن كرة القدم تكافئ الأكثر عطاءً على الأرض، والرسالة للجميع أنه ينبغي عليهم العمل على تحسين أدائهم خلال مبارياتنا المقبلة».

علي سالمين يصاب بكسر في الأنف

تلقى الوصل صدمة جديدة بتعرض لاعب الوسط الدولي، علي سالمين، لإصابة بكسر في الأنف، تعرض لها أثناء مباراة «الإمبراطور» أمام العين، أول من أمس، في دوري الخليج العربي، إذ لم يستكمل المباراة، ونزل بدلاً من حمد البلوشي.

وأوضح مدير الكرة في «الفهود»، حميد يوسف، أن الكشف الطبي أثبت إصابة سالمين بكسر في الأنف، مبيناً للصحافيين أنه لم يتم تحديد مدة غياب اللاعب عن التدريبات، والمشاركة في المباريات مع الوصل.