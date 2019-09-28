إقامة كأس الإمارات لسباحة البراعم اليوم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تقام اليوم بطولة كأس الإمارات لسباحة البراعم في مجمع حمدان الرياضي بدبي بمشاركة أكثر من 400 سباح وسباحة تحت 10 سنوات من 25 نادياً وأكاديمية موجودة في الإمارات، وبتنظيم اتحاد السباحة، وهي البطولة التي تقام للمرة الثانية هذا العام لهذه الفئة الصغيرة، بهدف إلقاء الضوء على السباحين الصغار، وإعطائهم فرصة المشاركة، وتوفير بطولات معتمدة لهم من قبل الاتحاد.

وأكد أمين عام اتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، في تصريح صحافي، أن الاتحاد يهدف من خلال البطولات المحلية إلى توفير منافسات لتشجيع أولياء الأمور والسباحين على المشاركة، وزيادة قاعدة المشاركين.

وأشاد الوهيبي أيضاً بالشراكة هذا العام مع شركة (سي إس أي)، التي تقوم بتنظيم البطولات المحلية. يذكر أن بطولة كأس الإمارات في مارس الماضي شهدت مشاركة قياسية تخطت 1000 سباح. من جانبه، قال عبدالرحمن المرشدي، مدير البطولة، في تصريح صحافي، إن اللجنة المنظمة وفرت جوائز للمراكز الستة الأولى في كل سباق، تشجيعاً للمشاركين، خصوصاً أن الهدف من البطولة هو توفير بطولات للأندية والأكاديميات لاكتساب خبرة البطولات، وليس المنافسة بمعناها في هذه الفئة الصغيرة، وأشاد المرشدي بالتعاون الكبير من كل الأندية والأكاديميات.