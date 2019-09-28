نادي الشارقة يوقع اتفاقية مع مدرسة الوحدة لدعم الألعاب الفردية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أبرمت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة اتفاقية تعاون وشراكة مع مدرسة الوحدة الخاصة، وذلك بهدف استكشاف المواهب الرياضية لدى الطلبة، وتطويرها على يد خبراء فنيين في الألعاب الفردية وصناعة أبطال من المدارس.

شهد توقيع الاتفاقية عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، رئيس الإدارة والأعضاء حميد شامس، أيوب لشكري وعلي حسن البلوشي، مدير الإدارة، والدكتورة ميني فوي مديرة المدرسة، وعدد مقدر من الطلاب.

وتم إطلاق ألعاب الكاراتيه والجودو والقوس والسهم كمرحلة أولى من الاتفاقية، على أن يتوالى تنزيل الألعاب الأخرى، وأطلق نادي الشارقة في مدرسة الوحدة، مركزا لممارسة جميع الألعاب الرياضية.

وأشار الأمين العام عيسى هلال إلى أن مجلس الشارقة الرياضي يدعم الشراكات بين جميع الأطراف التي تنضوي تحته، مبدياً رضاه التام عن العمل الذي تقوم به إدارة الألعاب بنادي الشارقة.