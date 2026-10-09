«سلامة الطفل» تعزز جاهزية أعضاء «أهل الأثر» لنشر الوعي الأسري

أنجزت مؤسسة سلامة الطفل أربعة برامج تدريبية، خلال شهر سبتمبر، ضمن مسار «التمكين المعرفي» لمبادرة «أهل الأثر»، في خطوة جديدة ضمن البرنامج، الذي أطلقته المؤسسة في يونيو الماضي، لتأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور، وتعزيز دورهم في نشر الوعي الوقائي وحماية الأطفال داخل المدارس والمجتمع. ويُمثل «التمكين المعرفي» أول المسارات الثلاثة التي تقوم عليها المبادرة، إلى جانب «تدريب المدربين» و«التفعيل الميداني داخل المدارس».

ويتضمن المسار سبعة برامج تدريبية تمتد حتى نوفمبر المقبل، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على التواصل مع الأسر وتقديم رسائل توعوية واضحة وموثوقة حول القضايا المرتبطة بسلامة الأطفال وحمايتهم.

وشملت البرامج، المنفذة خلال سبتمبر، موضوعات التواصل الأسري وبناء العلاقة مع الأبناء، والظهور الإعلامي، وطرق تفعيل التحكم الأبوي بأجهزة الأطفال، والتصنيف العمري للألعاب والأفلام، ضمن برنامج تدريجي يُعد المشاركين للانتقال لاحقاً إلى تدريب المدربين ثم التفعيل الميداني داخل المدارس.

وأكدت نائب مدير مؤسسة سلامة الطفل، نهلة حمدان السعدي، أن تعزيز قدرات أولياء الأمور يُمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة فعّالة ومستدامة لحماية الطفل.

وقالت إن مبادرة «أهل الأثر»، تسعى إلى تزويد أولياء الأمور بالمعارف والأدوات العملية ومهارات التواصل التي تساعدهم على استباق المخاطر المحتملة، وبناء حوار إيجابي مع أطفالهم، والتعامل بوعي وفاعلية مع التحديات التي قد تواجههم.

وركز برنامج «التواصل الأسري وبناء العلاقة مع الأبناء» على أهمية التواصل اليومي في تعزيز الثقة بين الوالدين والأبناء. أما برنامج «الظهور الإعلامي وتأهيل المشاركين بالمهارات الإعلامية» فجاء ضمن جلستين ركزتا على تطوير قدرة أعضاء مبادرة «أهل الأثر» على التواصل مع الجمهور، وتقديم الرسائل التوعوية بصورة واضحة ومباشرة.

وعرّف برنامج «طرق تفعيل التحكم الأبوي بأجهزة الأطفال» بالأدوات التي تتيح للوالدين متابعة استخدام أبنائهم للأجهزة الرقمية وتنظيمه. فيما سلط برنامج «التصنيف العمري للألعاب والأفلام» الضوء على أهمية التصنيفات العمرية ودورها في مساعدة أولياء الأمور على اختيار المحتوى الملائم لأعمار أبنائهم.

ويستمر «مسار التمكين» حتى نوفمبر المقبل، حيث تتناول برامجه خلال أكتوبر «الصحة النفسية ورفاهية الأسرة»، بما يدعم قدرة الوالدين على التعامل مع التحديات وتعزيز مرونة الأسرة. أما في نوفمبر، فيشمل المسار برنامجاً حول «صناعة المحتوى الإبداعي»، إلى جانب برنامج متخصص بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني.

وتستهدف مبادرة «أهل الأثر»، التي أطلقتها المؤسسة تحت شعار «بالوعي يبدأ الأثر»، اختيار وتأهيل 15 مشاركاً من أعضاء مجالس أولياء الأمور وموظفي الدائرة في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، ليكونوا سفراء للوعي الوقائي داخل المدارس والمجتمع.