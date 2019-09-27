مؤسّس «الكاراتيه العربي» يمشي يومياً 5 كيلومترات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف البطل العالمي السابق، ومؤسس لعبة الكاراتيه في العالم العربي، السوري شمس الدين صوفناتي، المقيم في الشارقة، أنه ورغم تقدمه في العمر (83 سنة)، إلا أن عشقه للكاراتيه التي لم ينقطع عن ممارستها منذ 68 سنة، جعلته يداوم على رياضة المشي منذ مدة طويلة جداً.

وقال إن «الرياضة عموماً مفيدة لجسم الإنسان، وهي السر في الحفاظ على لياقة بدنية عالية، خصوصاً أنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية». وأكد لـ«الإمارات اليوم»: «الكاراتيه هي من الرياضات الأكثر فائدة لصحة الإنسان، خصوصاً إذا ارتبطت برياضة المشي». وأشار إلى أنه يمشي بمعدل يومي يصل إلى خمسة كيلومترات، وأنه يداوم على ذلك إلا في بعض الفترات حين تحول ظروفه الخاصة دون ممارسة المشي، إلى جانب الاستمرار في ممارسة الكاراتيه، خصوصاً «الكاتا» بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس. وتابع: «الكاتا لعبة مميزة ومفيدة جداً، كونها عبارة عن مجموعة من الحركات تسهم في الحفاظ على مرونة جسم الإنسان وتنشيط الدورة الدموية».

يذكر أن صوفناتي يعتبر مؤسس لعبة الكاراتيه في الوطن العربي، حيث كان وراء إدخالها إلى سورية في ستينات القرن الماضي، قبل أن تنتقل إلى بقية الدول العربية. وارتبط اسمه بحدث بارز في بداية ستينات القرن الماضي، حين سافر من سورية إلى اليابان مشياً قاطعاً أكثر من 6000 كيلومتر.

وأضاف: «قصة اليابان تحدّث عنها العالم، حيث لم أستخدم أي وسيلة نقل إلا في المناطق شديدة الوعورة أو في الباخرة عند المرور من المناطق البحرية».

وكشف أنه بصدد الإعداد لمشروع عمل ثقافي رياضي بالتعاون مع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، يهدف إلى دعم الرياضة الإماراتية في ألعاب الجودو والكاراتيه والتايكواندو ورياضات أخرى. وقال إنه سيقوم بتحديث ستة كتب رياضية نشرها من قبل، حتى تتوافق مع التحديثات العالمية الراهنة، وذلك من أجل أن تكون في متناول الأجيال الحالية، مقدماً شكره لإدارة النادي لتبنّي هذا المشروع التربوي الرياضي.

- صوفناتي (83 سنة) أدخل الكاراتيه إلى سورية في ستينات القرن الماضي، لتنتقل اللعبة بعدها إلى بقية الدول العربية.