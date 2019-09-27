«الشراعية 22 قدماً» تدشن الموسم الجديد اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد شواطئ جميرا في دبي اليوم انطلاق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (الجولة الأولى)، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. وقال مدير إدارة السباقات في النادي، هزيم محمد القمزي، إن سباق اليوم يعد واحداً من أهم السباقات كونه يجمع الفئات السنية في شريحتي الشباب (تحت 21 سنة) والناشئين (تحت 16 سنة).

وأشار في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المنظمة أعلنت منذ بداية الأسبوع يوم الأحد الماضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق عبر الرابط الالكتروني وأيضاً عبر لجنة السباقات في النادي، واستمرت عملية التسجيل يومياً حتى غلق التسجيل أمس. وتزيد مسافة السباق على أربعة أميال بحرية ومن المتوقع أن تكون نقطة التجمع والبداية قبالة المشروع الحضاري في قلب شواطئ جميرا بجزيرة داريا التي تضم منتجع (بولغاري) باتجاه ميناء الصياديين في المنطقة الرابعة مكان خط النهاية.