«دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز» ينطلق اليوم في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم الحلقة الأولى من دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في الصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية، وتُقام البطولة تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لدروي الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

ويحتضن نادي الشارقة للفروسية والسباق هذا العام انطلاق دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، إضافة لست حلقات تقام في النادي ونهائي الخيول الصغيرة لدوري الإمارات وبطولة الختام في أبريل، كما يقيم النادي 10 بطولات تدريبية تكون موزعة على الموسم لفرسان مدرسة التدريب والفرسان المبتدئين.

واستقبلت مدرسة التدريب خلال الموسم الصيفي ما يزيد على 1200 متدرب لهذا العام، وحرصاً من إدارة النادي على تأهيل فرسان النادي وتطويرهم أقامت 10 بطولات تدريبية لقفز الحواجز خلال الموسم الصيفي السابق لإعداد الفرسان لخوض الموسم الجديد، وقامت إدراة النادي بدعوة الفرسان والفارسات من مختلف أندية الدولة للمشاركة بهذه البطولات وبلغ عدد المشاركين 1680 من مختلف أندية الدولة خلال هذه البطولات الـ10.