المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

عرض

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعباً دولياً تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، بعدما قارب عقده على الانتهاء مع ناديه الحالي، بنهاية الموسم، خصوصاً أن اللاعب لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن مع ناديه بشأن تجديد عقده.

إضاءة

أضيء الجدار الخارجي لاستاد هزاع بن زايد بمدينة العين أمس بألوان علم السعودية، احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ98، ولاقت صورة الاستاد تداولاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ريفاس

يبدأ لاعب فريق الشارق السابق، الفنزويلي غيلمين خافيير ريفاس، مشواراً جديداً في مسيرته الاحترافية مع فريق بوسطن ريفير الأورغوياني، عقب مشوار طويل في الملاعب العربية، امتد لأكثر من أربع سنوات في كل من الإمارات والسعودية.