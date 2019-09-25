اليوناني يانيس كورس يشارك في «ألترا ماراثون المرموم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن العداء اليوناني يانيس كورس عن مشاركته في منافسات النسخة الثانية من سباق «ألترا ماراثون المرموم» أطول سباق جري صحراوي في العالم، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة فيت جروب الشرق الأوسط خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر المقبل في محمية المرموم الصحراوية، وتبلغ مسافته 300 كيلومتر، بجوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار.

ويعد يانيس كورس (63 عاماً) مصدر إلهام لرياضة الماراثون الأولمبية، نظراً لسجله الحافل بالإنجازات، فهو يحتفظ بالعديد من الألقاب والأرقام القياسية في سباقات الجري في المضمار وخارجه، بما في ذلك سباق أسرع 100 ميل جري على الطريق، والجري لمسافة 1000 كيلومتر في المضمار وعلى الطريق، وسباق 1000 ميل على الطريق. من جانبه، رحّب أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، بمشاركة العداء اليوناني يانيس، وقال: «سيتم في النسخة الثانية من هذا الحدث التاريخي استخدام أفضل التقنيات الحديثة في التصوير من خلال الطائرات بدون طيار والكاميرات المتحركة لتقديم صورة شاملة عن جمال المنطقة وقوة السباق».