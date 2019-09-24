حارس العين يأمل في تأهل الهلال السعودي للعالمية

المصدر: معاذ كمبال-العين

قال حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى إنه يأمل في أن ينجح فريق الهلال السعودي في حصد لقب النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم من اجل التأهل لكأس العالم للأندية والظهور بذات المستوى المشرف الذي قدمه "الزعيم" العام الماضي.

وكان فريق العين بلغ نهائي كأس العالم للأندية الذي أقيم العام الماضي في الإمارات بعد مشوار رائع منذ الدور الأول حقق خلاله الفوز على تيم ويلينغنتون النيوزلندي والترجي التونسي وريفير بليت الارجنتيني بينما واجه ريال مدريد الاسباني في المباراة النهائية.

وقال خالد عيسى خلال مشاركته في احتفالية تدشين لعبة "فيفا 20": "نحن لم نشرف نادي العين أو دولة الإمارات فقط بل الخليج والوطن العربي".

وتابع : "أتمنى أن يتكرر هذه الإنجاز من نادي عربي أخر وتمنياتي أن يكون هذا الفريق هو الهلال السعودي المشارك حالياً في دوري ابطال آسيا".