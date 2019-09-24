معاقبة لاعب العين كودجو بسبب صورة لوالده

المصدر: منصور السندي-دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي معاقبة لاعب العين التوغولي لابا كودجو بتغريمه ألف درهم لقياده عقب تسجيله الهدف الأول لفريقه في مرمى اتحاد كلباء الجمعة الماضية ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي برفع قميص يحوي صورة لشخص ذكر خلال التقرير الذي قدمه حكم المباراة الى لجنة الانضباط بانها لوالده ، كما تسلمت اللجنة وفقا لعضو اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان رشود الزيودي من نادي خورفكان شيكا بمبلغ 165 ألف و500 درهم عبارة عن مستحقات مترتبة عليه للاعب النادي السابق أحمد علوان.

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان رشود الزيودي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع" اللجنة عاقبت لاعب العين كودجو تطبيقا للائحة التي تنص على منع رفع الشعارات او العبارات التي تخص أشخاصا خلال المباريات الرسمية".

وأضاف " تم أيضا خلال الاجتماع معاقبة مشرف فريق اتحاد كلباء محمد الزعابي بتغريمه 15 ألف درهم وإيقافه مباراتين عن مرافقة الفريق لقيامه بالتلفظ بألفاظ غير لائقة تجاه حكم مباراة فريقه أمام العين في الجولة الأولى للدوري".

وقررت اللجنة معاقبة لاعب فريق عجمان عيسى أوفض وبني ياس خليل صالح بإيقاف كل منهما مباراة واحدة بخلاف عقوبة الطرد وتغريمه 50 ألف درهم لقيامهما بتبادل اللكمات خلال مباراة الفريقين الأخيرة في دوري الرديف.