أين ذهبت أصوات الإمارات في جائزة الأفضل؟

المصدر: العين - الإمارات اليوم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اختيارات مدربي وقادة منتخبات العالم والإعلاميين الذين صوتوا في جوائز "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.

وأشار تقرير صادر عن "فيفا" إلى أن قائد المنتخب الوطني، إسماعيل مطر منح صوته بالترتيب إلى الهولندي فان دايك والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

بينما وقع اختيار مدرب المنتخب، الهولندي فان مارفيك في المقام الأول على المصري محمد صلاح ومن بعدها الارجنتيني ليونيل ميسي ومواطنه فان دايك ثالثاً.

وذهب الصوت الإعلامي الذي مثله عبدالرحمن المازمي إلى الهولندي فان دايك والأرجنتيني ليونيل ميسي ثانياً والبرتغالي كرستاينو رونالدو ثالثاً.

يذكر أن لاعب فريق برشلونة الاسباني، الدولي الارجنتيني ليونيل ميسى حصل على الجائزة بعد منافسة مع الهولندي فان دايك والبرتغالي رونالدو.