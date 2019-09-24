دبا الفجيرة يستعين بمدرب واقعي و«تشكيل مختلط» للعودة إلى المحترفين

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حافظ فريق دبا الفجيرة على معظم لاعبيه الخبرة الذين مثلوه في المواسم الماضية لدوري الخليج العربي، وعزز صفوفه بنخبة من أفضل لاعبيه الشباب الموهوبين، وتمسك بالمدرب محمد عبيد الخديم لقيادته الى العودة مجدداً للعب في دوري المحترفين، في استراتيجية اختارها مجلس ادارة النادي برئاسة أحمد سعيد الظنحاني، لاستعادة مكانة الفريق المعروفة بين الأندية الإماراتية.

ويشكل الحرس القديم للنواخذة نسبة كبيرة في قائمة الفريق، إذ تضم القائمة عدداً من اللاعبين أصحاب الخبرة، مثل خالد حامد وأحمد خميس ومحمد سالم الرويحي وياسر عبدالله الجنيبي، والقائد القادم من بني ياس فيصل الخديم، بينما استعان بستة لاعبين موهوبين، هم: أحمد الخديم وعبيد الشهياري (المتواجدين منذ الموسم الماضي) وأحمد سالم وخالد راشد وأحمد عبدالله وخليفة المرشدي.

وجددت إدارة دبا الفجيرة تعاقدها مع المدرب محمد عبيد الخديم الذي يوصف بالمدرب الواقعي من خلال اختياراته واسلوبه التكتيكي الذي يركز على التعامل مع الامكانات المتاحة، والبناء على كل مقومات النجاح المتوافرة، وعدم الذهاب بعيداً بتطلعاته، فضلاً عن اعتماده بشكل كبير على الجمع بين الشباب والخبرة.

وكان المدرب الخديم قد تسلم فريق النواخذة الموسم الماضي وهو في حالة صعبة بسبب سوء النتائج، وتمكن من تحقيق نتائج جيدة معه كادت أن تبقيه في دوري المحترفين، قبل أن يهبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

واختار دبا الفجيرة التعاقد مع لاعبين أجانب ممن لديهم تصورات كاملة عن كرة القدم الإماراتية والاجواء المناخية في منطقة الخليج العربي، لذلك قدّم عرضاً مغرياً للاعب الفريق السابق دا سيبفا للبقاء مع الفريق، قبل ان يتلقى اللاعب عرضاً مغرياً من أحد الأندية الصينية، بينما تعاقد مع هداف الموسم الماضي البرازيلي فينيكيوس قادماً من دبا الحصن، بجانب الأرجنتيني بوتشيا.

واكتفى دبا الفجيرة بالتجمعات الداخلية التي أقامها داخل الدولة دون السفر ولعب مباريات ودية قوية، مبرراً ذلك بأن توقيتات انطلاق المنافسات، خصوصاً بطولة دوري الدرجة الاولى، التي تنطلق في 8 نوفمبر المقبل، حالت دون اقامة معسكر خارجي لانتفاء الحاجة اليه، معوضاً ذلك بالمباريات الودية التي خاضها مع فرق قوية.

من جانبه، قال مدرب الفريق محمد عبيد الخديم لـ«الإمارات اليوم»: «توجهات مجلس ادارة النادي كانت واضحة بأن نعمل في الجهازين الفني والإداري على بناء فريق قادر على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الاضواء، وبالتوقيت ذاته بناء فريق قوي قادر على الاستمرار في الأضواء بعد التأهل إلى دوري الخليج العربي، وانطلاقاً من ذلك ألغينا شيئاً اسمه التشكيلة الاساسية أو اللاعب الأساسي أو لاعب الدكة، فجميع اللاعبين أساسيون، لأن خطتنا الفنية ليست لموسم واحد، بل لأبعد من ذلك»، وتابع: «انطلاقاً من ذلك منحنا فرصة اللعب الى جميع اللاعبين، وعملنا على دعم مستواهم الفني».

مباريات ودية

لعب دبا الفجيرة عدداً من المباريات الودية استعداداً لدوري الخليج العربي، إذ فاز على العربي بهدفين نظيفين سجلهما أحمد خميس والبرازيلي فينيسيوس، وبالنتيجة نفسها فاز على مسافي بهدفي الأرجنتيني بوتشيا والموهوب أحمد سالم، كما فاز على التعاون 3-2.

وتعادل فريقا دبا الفجيرة وبلاسترز كيرلا الهندي، وهو أحد أندية دوري المحترفين الهندي، من دون أهداف في المباراة الودية التي أقيمت في استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بدبي، بينما تعادل مع اتحاد كلباء 2-2، وسجل الهدفين البرازيلي فينيسيوس وأحمد خميس.