عبد الله الشرقي يطمأن على صحة البطل الشراري

المصدر: محمد فاضل – الفجيرة

تفقد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية الحالة الصحية للاعب المنتخب الوطني لاصحاب الهمم لالعاب القوى ورفعات القوة عبد الله احمد الشراري الظنحاني وذلك خلال زيارته في مستشفى الفجيرة يوم امس حيث يرقد اللاعب بعد اجرائه لعملية جراحية عاجلة بعد تعرضه لكسر في الحوض اثناء التدريبات اليومية واطمأن الشيخ عبد الشرقي على صحة البطل الشراري متمنيا له الشفاء العاجل والعودة بسرعة للملاعب، متمنيا ان يكون حاضرا خلال افتتاح بطولة العالم للقوة البدنية التي ستستضيفها دبي نوفمبر المقبل في مجمع حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم الرياضي في دبي.

وبالمناسبة تقدم اللاعب الشراري بالشكر والتقدير لزيارة الشيخ عبد الله الشرقي ومعبرا عن امتنانه للزيارة ومؤكدا انه سيبذل جهوده التدريبية بقوة للتعافي والعودة السريعة للملاعب.

وكان اللاعب الشراي قد نال ميداليتين ذهبيتين خلال مشاركته في مهرجان عوافي لمصارعة الذراعين وفضية البطولة العالمية لمصارعة الذرعين في أبوظبي بمشاركة أكثر من 600 لاعب وفضية البطولة الدولية بنادي النصر لمصارعة الذراعين اضافة الى الحصول على أكثر من 60 ميدالية متنوعة محليا وعالميا برفع الاثقال و العاب القوى وثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة الإيواس وميدالة برونزية ببطولة فزاع لألعاب القوى .