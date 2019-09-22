إدارة نادي الظفرة تجدّد رعاية التوأمين الحوسني

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

بات بمقدور التوأمين الموهوبين سعيد وسعود الحوسني متابعة حلمهما في ممارسة كرة القدم، وذلك بعد معالجة السبب الذي أدى لتوقفهما عن نشاطهما مع فريق الظفرة خلال الأشهر الماضية في أعقاب تولي إدارة جديدة مسؤولية النادي، خلفاً للإدارة السابقة التي كانت قد وقعت على عقد لتبني الطفلين.

وقال عم التوأمين، حسين الحوسني لـ«الإمارات اليوم» إن الإدارة الجديدة برئاسة خليفة الطنيجي أخبرتهم صباح أمس، بإعادة تبني الطفلين بعد معالجة بعض الأمور العالقة، وزوال الأسباب التي كانت وراء توقفهما عن التدريبات والدراسة، وأن الثنائي سيستأنفان التدريبات ويعودان لمقاعد الدراسة بصورة فورية. وكانت الإدارة السابقة برئاسة فارس المزروعي، نفذت توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، بتبني التوأمين والتحاقهما بأكاديمية النادي، مع تأمين سكن خاص للأسرة، بجانب وظيفة تتناسب مع الأم، وتسجيل التوأمين في المدرسة الكندية. وقال الحوسني: «بعد انتهاء فترة تكليف الإدارة السابقة، أخطرتهم الإدارة الجديدة بداية بالاستغناء عن رعاية الطفلين، لكنها عادت وأكدت تجديد الرعاية بعد تذليل العقبات كافة التي حالت دون بدايتهما الموسم الرياضي والدراسي بشكل طبيعي».

وقدّم عم الطفلين الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ولكل المسؤولين في النادي على وقفتهم مع سعيد وسعود، وتوفير المتطلبات لاستقرار أسرتهما.