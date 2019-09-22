مجلس الشارقة يتسلّم الصالة الرياضية لنادي الحمرية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تسلم مجلس الشارقة الرياضي الصالة الرياضية المتعددة الأغراض لنادي الحمرية، التي تخدم فريق كرة الصالات ومختلف فرق النادي. وجاء ذلك خلال تسليم الصالة بحضور رئيس مجلس الإدارة، جمعة عبيد الشامسي، ونائبه محمد راشد الشامسي، وأمين السر العام، عمار المهيري، وعدد من المسؤولين. وقال أمين عام مجلس الشارقة، عيسى الحزامي، في تصريحات صحافية: «تشهد أندية الإمارة أعمالاً متواصلة، سواء بالتطوير أو بالمنشآت الجديدة التي تساعد على رفع سقف طموحاتها، وتدفع إلى المزيد من السعي لتحقيق البطولات في مختلف الألعاب، ورفع اسم الإمارة عالياً في المحافل، وترجمة هذه الجهود الكبيرة بما يجعل الشارقة دائماً في مكانة متميزة».