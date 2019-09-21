مدرب العين يوضح حقيقة غياب كايو عن لقاء كلباء‎

المصدر: معاذ كمبال - العين



أكد مدرب فريق العين، الكرواتي ايفان ليكو أن لاعبه البرازيلي كايو كانيدو غاب عن مواجهة اليوم أمام اتحاد كلباء بداعي الإصابة وهو ما ينفي الأنباء التي تناقلته بعضاً من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن وجود خلاف بينهما.

وقال ليكو في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة التي فاز بها فريقه 3-2: "كايو تعرض لاصابة وبالتأكيد غيابه عن مباراة اليوم كان خسارة بالنسبة لنا".

لكن الكرواتي ايفان ليكو لم يوضح موعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية ومدى إمكانية لحاقه بالمباراة القادمة التي تجمع "الزعيم" بمنافسه فريق الوصل في زعبيل.

وظهر كايو كانيدو في المنطقة المختلطة عقب المباراة وهو لا يقوى على السير بطريقة طبيعية ورفض الحديث لوسائل الإعلام.