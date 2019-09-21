«الشراعية 43 قدماً» تبحر اليوم في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد شواطئ دبي، ظهر اليوم، إقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الثانية)، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. ويشارك في الحدث 84 قارباً، ستبحر من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، وبالقرب من جزيرة نخلة جميرا وفندق برج العرب، لمسافة تزيد على 10 أميال بحرية، حيث ستصطف جميعها في خط البداية في انتظار رفع العلم الأخضر إيذاناً بالانطلاقة.

وقال مدير إدارة السباقات في نادي دبي هزيم محمد القمزي، في تصريحات صحافية: أكملت اللجنة المنظمة كل التجهيزات بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية. وأوضح القمزي أن البرنامج الزمني للسباق سيبدأ مبكراً، من خلال التقاء القوارب المشاركة في نقطة التجمع الأولى (عالي) جزيرة نخلة جميرا في تمام الساعة 12:30 ظهراً، ثم تتوجه المحامل بعدها إلى خط البداية، الذي سيتم تحديده من قبل اللجنة المنظمة استعداداً لبدء السباق في موعده عن الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

ودعا القمزي كل الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة المنظمة، والتي تتضمن كل إجراءات المشاركة قبل وبعد السباق، بما في ذلك الوقوف بالصورة الصحيحة في خط البداية، وأيضاً الالتزام بإجراءات الفحص الفني للأوائل بعد نهاية السباق مباشرة.

يذكر أنه تم تتويج (شاهين 39) لمالكه النوخذة محمد الرميثي، وبقيادة النوخذة الشاب خليفة المري، بلقب الجولة الأولى التي جرت 14 الجاري.