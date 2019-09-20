«ديربي دبي» يكشف طموح النصر والوصل في الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف فريق النصر عند الساعة 9:15 من مساء اليوم، في استاد آل مكتوم، نظيره الوصل في انطلاقة قوية للفريقين مع انطلاقة دوري الخليج العربي.

وكان الفريقان قد ظهرا بمستوى فني متوسط ببطولة كأس الخليج العربي، حيث حصد العميد أربع نقاط من ثلاث مباريات، بينما حصد الوصل ثلاث نقاط من مباراتين، وكلا الفريقين تذوق الخسارة في بطولة الكأس، مع وجود غيابات كثيرة في الفريقين، بينما سيكون الوضع مختلفاً اليوم مع عودة اللاعبين الدوليين والإصابات، في انتظار تقديم مباراة تليق بتاريخ الفريقين.

وأعلن الفريقان قبل انطلاق البطولة استعدادهما لانطلاقة الدوري والمنافسة على لقب البطولة، وتعويض سنوات الغياب عن التتويج باللقب، خصوصاً النصر الذي ابتعد عن اللقب لأكثر من 30 عاماً، ويبحث عن تحقيق مفاجأة مثلما فعل فريق الشارقة الموسم الماضي، وكلا الفريقين قد ضم أربعة لاعبين أجانب، إضافة إلى ثلاثة لاعبين مقيمين بمستوى جيد، وسيكون لهم دور مهم مع الفريق الموسم الجاري.

وتبدو الأوراق في الفريقين واضحة، خصوصاً أن المدربين التقيا الموسم الماضي بالكادر التدريبي ذاته، في مناسبتين، وكانت الأفضلية لفريق النصر الذي فاز في المباراة الأولى بعد تولي المدرب البرازيلي كايو، بيومين فقط، كما فاز في مباراة كأس الخليج العربي، وستكون المواجهة الحالية مختلفة، خصوصاً أنها في انطلاقة الدوري، وهي بطولة في حد ذاتها للفريقين وللجمهور الذي ينتظر هذا الديربي التاريخي الذي يجمعهم.

ويعتمد المدرب البرازيلي كايو، على مهاجمه الإسباني نيغريدو، في قيادة الفريق وإحراز الأهداف، كما ينتظر الظهور الأول للاعب الوسط التشيلي بافيز، الذي لم يظهر حتى الآن أمام الجمهور، بسبب الإصابة، ولكنه انتظم في التدريبات منذ أسبوعين فقط، وأكد المدرب تحديد مشاركته من عدمها في التدريب الأخير الذي أقيم أمس، وإن كانت المؤشرات تدل على عدم الدفع به من البداية.

في المقابل، ينتظر الوصل خدمات الهداف البرازيلي ليما، واللاعب البرازيلي ويلتون سواريز، وهما القوة الضاربة للفريق في الجانب الهجومي، ويسعى إلى استغلالها مدرب الفريق الروماني ريجيكامب، كما يسعى إلى تعويض الهزيمتين اللتين تلقاهما الموسم الماضي أمام البرازيلي كايو، مدرب النصر، وأقصتاه من بطولة كأس الخليج العربي من الدور ربع النهائي.

الغيابات

النصر: محمد العكبري ومحمد إبراهيم وخليفة مبارك.

الوصل: لا يوجد.

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