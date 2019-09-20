نادي العين يدشن البث الرسمي لقناته الفضائية

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلن نادي العين، أمس، تدشين الانطلاقة الرسمية لقناة العين الفضائية التي تبث من استاد هزاع بن زايد، عبر خدمة «إي لايف» التابعة لشركة «اتصالات»، وذلك من خلال حزمة من البرامج المتنوعة التي تغطي الجوانب الرياضية والثقافية والسياحية والتراثية والاجتماعية والاقتصادية في مدينة العين. وقال الرئيس التنفيذي للقناة، سهيل العبدول، في مؤتمر صحافي أمس، إن المرحلة السابقة كانت تحضيرية لدراسة المحتوى والأفكار من قبل إدارة النادي وجماهير الفريق. وأضاف سهيل العبدول: «ستكون هنالك العديد من البرامج من بينها نشرة (العين اليوم)، وهي يومية، والبداية اعتباراً من يوم الاحد المقبل، وتشمل كل قطاعات النادي والفعاليات في المدينة، بجانب موجز للأخبار سيبث على مدار اليوم، بجانب برامج المسابقات و(العين مباشر)، وهي حلقات ستكون قبل وفي يوم المباراة برعاية (اتصالات)، بجانب برنامج تراثي للاهتمام بالرعيل الأول والشخصيات التي أسهمت في مدينة العين، والتي لديها أدوار في تأسيس النادي».