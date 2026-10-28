حديقة حيوانات العين تتيح لزوارها تجربتين متفردتين: إفطار مع الزرافات وعشاء بقرب الأسود.. وهذه قائمة الأسعار

دعت حديقة الحيوانات بالعين، العائلات للاستمتاع بتجربتين تفاعليتين تجمعان بين النكهات المميزة وروعة الحياة البرية، حيث يمكن للضيوف تناول وجباتهم على مقربة من الحيوانات البرية.

وأعلنت الحديقة أنها تقدم للعائلات فرصة الاستمتاع بوجبة إفطار مع الزرافات، كل سبت من الساعة 9:00 حتى 10:30 صباحاً، على شرفة إطعام الزرافات. وخلال تناول الإفطار، تقترب الزرافات من الشرفة لتشارك الضيوف أجواء الصباح، حيث يمكن للكبار والصغار إطعامها باستخدام الطعام المخصص الذي توفره الحديقة. وتمنح هذه التجربة العائلات فرصة قضاء أوقات ممتعة مع الزرافات عن قرب، والتقاط صور تذكارية توثق لحظات لا تنسى، مشيرة إلى أن السعر 250 درهماً للشخص.

ومع اقتراب غروب الشمس، تقدم حديقة الحيوانات بالعين للعائلات تجربة مختلفة لقضاء أمسية «العشاء مع الأسود»، إذ يمكن للضيوف الاستمتاع بأجواء الحياة البرية ومشاهدة الأسود عن قرب. وتقام التجربة كل يوم سبت من الساعة 4:30 عصراً حتى 7:30 مساء، وتبدأ بجولة سفاري خاصة بسيارة دفع رباعي بصحبة مرشد، قبل أن يستمتع الضيوف بعشاء من ثلاثة أطباق، مع إطلالة على الأسود. وفي ختام الأمسية، يحصل كل ضيف على هدية تذكارية من متجر الحديقة، أما السعر فهو 3300 درهم لمجموعة من ستة أشخاص، مع إمكانية إضافة ما يصل إلى أربعة ضيوف آخرين مقابل 550 درهماً.