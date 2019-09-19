اتحاد بناء الأجسام يتحول إلى التحكيم الذكي

المصدر: محمد فاضل - دبي

اختار اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بطولة دبا لبناء الأجسام، التي تنطلق منافساتها عصر اليوم، لتكون المحطة الأولى لتطبيق التحكيم الذكي (الإلكتروني) للمرة الأولى في بطولاته المحلية والدولية، بمشاركة 180 لاعباً من مختلف دول العالم. يأتي تطبيق التحكيم الإلكتروني بناء على توجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالتحول نحو النظام الإلكتروني، ما يسهم في الحفاظ على الحيادية وسرية تقييمات المحكمين للاعبين المشاركين، وعبر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة دبا لبناء الأجسام، سالم الصريدي، عن سعادته بأن تكون بطولة دبا الأولى التي تشهد التحول للنظام الإلكتروني، مؤكداً في تصريحات صحافية، أنه تم توفير كل مستلزمات النجاح.

مبيناً أن اللجنة المنظمة أصبحت جاهزة لانطلاق المنافسات.