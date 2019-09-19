جماهير الجزيرة تترقب الظهور الأول لـ «عموري»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تتجه الأنظار في الساعة 18:45 من مساء اليوم صوب استاد محمد بن زايد، الذي يستقبل مواجهة الجزيرة وضيفه الظفرة ضمن افتتاحية مشوار الفريقين في دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة ستشهد الظهور الأول للاعب الوسط، عمر عبدالرحمن «عموري» بألوان فريقه الجديد بعد انتقاله إلى صفوف الجزيرة في صفقة انتقال حر قادماً من الهلال السعودي.

ولا يتوقع أن يبدأ أفضل لاعب في آسيا عام 2016 المباراة اساسياً نظراً لعدم اكتمال جاهزيته البدنية بشكل كامل، والتي تتيح له خوض 90 دقيقة في الفترة الحالية من الموسم نظراً لفترة الغياب الطويلة التي كان عليها اللاعب بسبب إصابة الرباط الصليبي للركبة اليمنى، فيما يتوقع أن يخوض جزءاً من المباراة.

وأرسل «عموري» رسائل إيجابية طمأنت جماهير فريقه الجديد بتعافيه تماماً من التأثيرات الجانبية للإصابة، وذلك من خلال مشاركته لمدة 17 دقيقة بديلاً لزميله خليل إبراهيم في مباراة المنتخب الوطني التي خاضها الأسبوع الماضي أمام ماليزيا ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويأمل مشجعو فريق الجزيرة أن ينجح الوافد الجديد في تشكيل ثنائي قوي مع المهاجم علي مبخوت على غرار ما كان بينهما في صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، خصوصاً أن «عموري» يمتلك تمريرات متقنة تضع المهاجمين في مواجهة المرمى بصورة مباشرة، وهي التي كان يفتقدها الجزيرة خلال فترة إصابة لاعب الوسط خلفان مبارك.

واختتم فريق الجزيرة تحضيراته تحت قيادة مدربه الهولندي يورغن ستريبل بأداء حصص تكتيكية على مدار الأيام الماضية، كما استفاد من مباراته أمام النصر العماني في البطولة العربية بتجهيز عناصره لخوض لقاء اليوم الذي يسعى من خلاله لوضع أول ثلاث نقاط في رصيده لتأكيد رغبته في المنافسة على لقب الدوري.

في المقابل، يطمح فريق الظفرة تحت قيادة مدربه الصربي فواك رازوفيتش في تحقيق بداية مقنعة والخروج بالنقاط الثلاث من «ملعب الانتصارات»، على الرغم من صعوبة المهمة التي تنتظره، وسيكون «فارس الظفرة» مطالباً بخوض اللقاء بصورة أكثر دفاعية لتفادي استقبال الشباك للأهداف، بجانب استغلال أنصاف الفرص للوصول إلى مرمى أصحاب الأرض.

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