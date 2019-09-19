10 سنوات.. وإدارة نادي عجمان «صامدة»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يخطف مجلس إدارة نادي عجمان الأضواء في النسخة الـ12 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بصفته الوحيد بين أندية المحترفين الذي يكمل 10 سنوات كاملة منذ تسلمه مقاليد إدارة النادي وشركة كرة القدم، مسجلاً حالة استثنائية في العمل الإداري.

وقال خليفة الجرمن لـ«الإمارات اليوم» إن «وجود الإدارة الحالية لفترة في منصبها هو شرف كبير لجميع أعضاء مجلس الإدارة، الذين يتسابقون بحب وسعادة لخدمة هذا الصرح الرياضي الكبير والنهوض به».

وأضاف: «النقطة الأساسية لولادة الاستقرار الإداري داخل النادي نابعة من الواقعية والمصارحة، فنحن نرفض أن نعيش أحلاماً لا تتناسب مع الواقع، ودائماً ما نُحدد أهدافنا وفق ما يتيسر تحت أيدينا من إمكانات مالية وعناصر بشرية أيضاً».

وأوضح: «حتى في تعاقداتنا مع اللاعبين، دائماً ما تكون هناك ثقة بيننا، خصوصاً في ما يتعلق بأمور التعاقد، فنحن نقدر دائماً حقوق كل لاعب، وقد نتأخر عليهم في بعض الفترات، لكن النادي لا تضيع عنده أي حقوق».

وتسلم مجلس إدارة عجمان، برئاسة خليفة الجرمن، دفة القيادة مطلع موسم 2010-2011، حينما هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، بعد موسمين قضاهما مع المحترفين برئاسة خليفة الجراح، وشغل الجرمن في تلك الأثناء منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، إذ أسهم في صعود الفريق إلى دوري المحترفين في أول نسخة للمسابقة، وحقق الفريق مشاركة إيجابية قبل أن يهبط في موسم 2009-2010.

وعندما ترأس الجرمن مجلس الإدارة، نجح خلال موسم واحد في إعادة الفريق إلى مصاف أندية المحترفين، مستعيناً بخدمات المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، الذي تكاتف مع الإدارة ورفع القيمة الفنية للفريق، وأصبح قادراً على البقاء ومنافسة الكبار.

وتمكنت إدارة «البرتقالي» من تثبيت الفريق في دوري الخليج العربي لثلاثة مواسم متتالية، وسجلت أكبر إنجاز لها عندما تُوج بلقب كأس المحترفين موسم 2013-2014، على حساب الجزيرة، في المباراة النهائية التي انتهت 2-1.

وبنى مجلس إدارة عجمان الحالي فلسفة عمله الحالية على الاستقرار الفني، إذ لم يسبق لأي إدارة نادٍ أن احتفظت بمدربيها كل هذه السنوات، خصوصاً التي قضاها كل من العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، والمدرب الحالي المصري أيمن الرمادي.

ولم يخرج من تلك القاعدة إلا مرة واحدة في موسم 2014-2015، حينما استعان بمدربين اثنين في موسم واحد، هما التونسي فتحي الجبال والبرتغالي كاجودا، ودفع النادي ثمن هذا التغيير بالعودة إلى دوري الهواة، ولكن إدارة خليفة الجرمن نجحت في إعادة الفريق قبل موسمين إلى دوري المحترفين، وحققت قفزات هائلة في المسابقة، خصوصاً في الموسم الماضي، عندما تمكنت من احتلال المركز السابع، بعدما جمع الفريق 37 نقطة في إنجاز لم يتكرر في تاريخ مشاركة النادي بين المحترفين.

وعلى الرغم من أن عجمان ليس من الأندية التي تملك قوة مالية كبيرة، وتعمل إدارته وفق ميزانية محدودة، إلا أن الإدارة لم تخرج في يوم عن سقف تلك الميزانية، ولم يسبق أن ورطت النادي في أي مديونيات، سواء لمدربين أو لاعبين، وهذا ما جعل النادي وجهة مُفضلة للكثير من اللاعبين، على الرغم من أن البرتقالي لا يدفع رواتب كبيرة لبقية اللاعبين.

خليفة الجرمن:

نادي عجمان لا تضيع عنده حقوق أي لاعب.

نتسابق بحب وسعادة لخدمة

هذا الصرح الرياضي.