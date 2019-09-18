بالفيديو: محمد بن راشد يحتفل بفوز الإمارات ببطولة العالم للقدرة

المصدر: أحمد طارق-دبي

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مقطع فيديو على حسابه في "إنستغرام"، أثناء احتفال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بفوز فرسان الإمارات بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة في إيطاليا.

وتوج فرسان الإمارات ببطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة واحتفظوا بلقب المونديال في فئتي الفرق والفردي في السباق الذي أقيم في مدينة بيزا الايطالية بإقليم توسكانا لمسافة 120 كلم، ليضيفوا إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات بعد تفوقهم على نخبة الفرسان المشاركين من 35 دولة. ودخل الفارس سعيد المهيري التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن توج بالميدالية الذهبية في فئة الفردي في النسخة الثانية على التوالي.

وحصد منتخب الإمارات الميدالية الذهبية والعلامة الكاملة في فئة الفرق، بعد أن تمكن الفريق المكون من البطل سعيد سالم عتيق المهيري، وشاهين يحيى المزروعي "الوصيف" وسيف أحمد المزروعي صاحب المركز الثالث من تحقيق أفضل زمن بلغ 14.18.45 ساعات للفرسان الثلاثة في السباق الذي أقيم برعاية مؤسسة ميدان و"عزيزي" للتطوير العقاري تحت إشراف الاتحاد الدولي، وحل في المركز الثاني منتخب اسبانيا فيما احتل المركز الثالث المنتخب الإيطالي.

سمو الشيخ #حمدان_بن_محمد ينشر مقطع فيديو في حسابه على "انستغرام"، يظهر فيه صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد، خلال حضوره بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة معلقاً عليه "فرحتك فرحة وطن" #بطولة_العالم_للقدرة_للشباب_والناشئين@HHShkMohd@HamdanMohammed #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/gJSweKWHHT — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 18, 2019