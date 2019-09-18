مدرب دبا الحصن: ودية البطائح اختبار مهم لنا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستضيف الوافد الجديد لدوري الدرجة الأولى، نادي البطائح، ضيفه دبا الحصن في مباراة ودية تقام بعد غدٍ، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

وقال مدرب دبا الحصن، سليمان حسن، لـ«الإمارات اليوم»: المباراة الودية أمام البطائح ستكون اختباراً فنياً مهماً لنا، إذ نعتقد أنها بمثابة التجربة الغنية، خصوصاً ونحن نستعد لموسم تنافسي قوي في غاية الصعوبة، بعد أن رفع كثير من الأندية تطلعاتها للوصول للمراكز المتقدمة، ما يعزز استعداداتنا للمهمة المقبلة.

وستكون المواجهة أول مباراة تاريخية بين الفريقين، فضلاً عن أنها الأولى لهما بعد ختام معسكريهما الخارجيين، حيث أقام دبا الحصن معسكراً في مصر، في المقابل كان البطائح قد عسكر بمقدونيا.