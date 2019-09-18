المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

شائعة

نفى أحد الأندية الرياضية لسباقات السيارات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بعرض النادي للبيع مقابل 878 مليون درهم، مشيراً إلى أن النادي سيلاحق مروج الشائعة قضائياً.

إيغور

طالب عدد من مشجعي الشارقة نجم الفريق، البرازيلي إيغور، عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام شباب الأهلي في «السوبر»، بالاستمرار في التألق مع الفريق وصنع الفارق، وتقديم مستوى فني متطور، على غرار ما قدمه الموسم الماضي، ونال بسببه جائزة أفضل لاعب أجنبي.

ضغوط

قال مراقبون إن موظفين في جهة رياضية ينتقدون الطريقة التي تدار بها الأمور في هذه المؤسسة، ويشتكون من أن البيئة أصبحت غير ملائمة للعمل في ظروف طبيعية، ما قد يدفعهم إلى مغادرة مواقعهم.