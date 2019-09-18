مدرب شباب الأهلي: نَعدُ الجمهور بأن تكون لنا بصمة في كل بطولة

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، إنه يعد أنصار الفريق بالقتال والصراع على كل بطولة سيشارك فيها الفريق بالموسم الجديد، مشيراً في المؤتمر الصحافي، أمس، وقبل لقاء حتا، غداً، في مستهل دوري الخليج العربي: «أمامنا أهداف كثيرة هذا الموسم، فسنشارك في البطولات المحلية، وأبطال آسيا، وكلها أهداف للنادي، وسنسعى للمنافسة عليها جميعاً، ونعد الجمهور بأن نقاتل ونصارع حتى نحقق أهدافنا، لكني لا أعلم الغيب، وبالتأكيد نعمل على أن تكون لدينا بصمة في كل بطولة نشارك فيها».

وعن الخسارة من الشارقة في كأس سوبر الخليج العربي، قال أروابارينا إن الفريق قام بكل ما هو مطلوب، وإن هدفهم كان اللقب لكن لم يحالفهم التوفيق، وإنهم يعرفون كيف ينهضون بعد الخسارة، وسيسعون للظهور بقوة في انطلاق الدوري أمام حتا».

وعن المواجهة قال: «حتا من الفرق الجيدة، لديه لاعبون جدد، ومدرب جديد، ومن المهم أن نبدأ الموسم بالفوز حتى نحصل على الثقة»، وأضاف: «جميع المباريات ستكون صعبة، وذلك أمر حقيقي، وليس مجرد كلمات نقولها في كل مؤتمر صحافي، وجميع الفرق لها احترامها، ولا يمكن أن نصف مباراتنا أمام حتا بالسهلة، لمجرد أنه صاعد من الدرجة الأولى»، وأضاف: «حتا لديه مدرب جيد، وتعاقد مع عدد من اللاعبين المواطنين والأجانب، وشاهدنا مباراته أمام الوصل، والأهم أن نكون جاهزين، وأن نقوم بعملنا بأفضل طريقة».

ورداً على سؤال حول أهداف شباب الأهلي في الموسم الجديد، أكد المدرب الأرجنتيني أنه لا يمكن تقييم أندية دوري الخليج العربي في الوقت الحالي، مبيناً أنه بعد مرور ثلاث أو أربع جولات، ستتضح الصورة بشكل أكبر، مشدداً على أن مباريات كأس الخليج العربي، ليست مقياساً لمردود هذه الأندية، لأن البطولة تقام من دون مشاركة اللاعبين الدوليين، بينما أشار إلى أن جميع الأندية استعدت بشكل جيد، ولديها طموحات كبيرة في الدوري.

أما بالنسبة إلى الغيابات، فقال: «ماجد حسن سيغيب بعد إصابته في السوبر، إذ سيتم، الأسبوع المقبل، تحديد حالته بشكل كامل، كما يغيب مانع محمد وعبدالعزيز صنقور، ومحمد سبيل، بسبب استكمالهم البرامج العلاجية».

«ماجد حسن سيغيب

عن لقاء حتا، على أن

تتضح طبيعة إصابته

بشكل كامل خلال

أسبوع».