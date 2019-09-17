محمود خميس باقٍ في النصر حتى 2023

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن نادي النصر تجديد عقد مدافعه محمود خميس حتى 2023، ليغلق الباب أمام كل الاجتهادات التي ترددت أخيراً بشأن انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر، بعدما اعتمد النصر على عدد من اللاعبين الصاعدين أمثال محمد سرواش وسعيد سويدان ومحمد إبراهيم.

وبدأ العميد في وضع اللمسات الأخيرة للمواجهة التي ستجمعه مع الوصل الجمعة المقبل في الجولة الافتتاحية للدوري على استاد آل مكتوم، في مباراة قوية ينتظرها جمهور الفريقين، واستغل النصر بطولة كأس الخليج العربي في تجهيز مدافعه محمد عايض، العائد من إصابة طويلة وصلت إلى ثمانية أشهر، كما استغل المدرب البرازيلي كايو الفترة الماضية في تجهيز لاعبه التشيلي بافيز، الذي لم يظهر في بطولة كأس الخليج العربي عقب إصابته في آخر مباريات المعسكر الإعدادي في ألمانيا.

وانتظم في تدريبات الفريق خماسي المنتخبات الوطني وهم: حبيب الفردان، جاسم يعقوب، طارق أحمد، من المنتخب الأول، وسعيد سويدان، من المنتخب الأولمبي، واللاعب براندلي كواس، القادم من مشاركة مع منتخب بلاده كوراساو، بينما لايزال يخضع للعلاج الثنائي محمد العكبري، ومحمد الجسمي، وتأكد غيابهما عن انطلاقة الدوري ولفترة طويلة، بينما بدأ اللاعب التشيلي بافيز التدريبات البدنية منذ 10 أيام في انتظار تحديد إمكانية مشاركته.

واتجه مدرب الفريق، البرازيلي كايو، إلى نوع آخر من التواصل مع جمهور النصر عندما دعا جمهور الفريق إلى الحضور والالتفاف خلف العميد مع انطلاقة الدوري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، حيث يملك المدرب علاقة خاصة مع الجمهور منذ أن تولى قيادة الفريق الموسم الماضي، إذ إنه دائم التواصل مع الجمهور بعد المباريات والتدريبات، ويحرص على اللقاء بهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

وكان النصر قد خاض ثلاث مباريات في كأس الخليج العربي فاز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر الأخيرة أمام شباب الأهلي، بعد أن كان قد تعرض لحالة طرد مبكر للاعبه الشاب مهند خميس.

النصر وضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الوصل الجمعة المقبل.