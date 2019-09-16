معاقبة شباب الأهلي والشارقة بسبب أحداث كأس السوبر

المصدر: منصور السندي-دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، تغريم نادي شباب الأهلي ، 70 الف درهم بسبب قيام أحد مشجعي النادي بالاعتداء على الحكم محمد عبيد خادم خلال مباراة الفريقين في كأس سوبر الخليج العربي التي أقيمت السبت الماضي على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي ،كما عاقب اللجنة أيضا نادي الشارقة بتغريمه 50 الف درهم لقيام عدد من مشجعيه باقتحام أرضية ملعب المباراة والاحتفال مع اللاعبين وغرمت اللجنة كذلك لاعب الشارقة الحسن صالح 50 الف درهم وإيقافه مباراة واحدة بخلاف عقوبة الطرد لقيامه بالاعتداء على لاعب شباب الأهلي عبد العزيز هيكل

وقال عضو اللجنة، المتحدث الرسمي المستشار حمدان رشود الزيودي في تصريحات صحافية “دخول عدد من مشجعي نادي الشارقة يتراوح بين 30 الى 50 مشجعا الى أرضية ملعب المباراة للاحتفال مع اللاعبين بلقب البطولة يعد ظاهرة غير صحية في ملاعبنا".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الشارقة بركلات الجزاء الترجيحية وحصده للقب البطولة.