مجلس الشارقة الرياضي يستعد لاستقبال طواف الإمارات الدولي 2020

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن عقد اجتماع تنسيقي لبحث استعدادات استضافة مرحلة الشارقة من طواف الإمارات الدولي الثاني للدراجات الهوائية، الذي سيتم تنظيمه خلال فبراير 2020، ويتضمن سبع مراحل يمر من خلالها الدراجون بمختلف المدن في جميع إمارات الدولة.

وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الشارقة، عيسى هلال الحزامي، ومدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، خالد الناخي، ومديرة إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة، زكية سهيل المشرخ، وعضو اللجنة الفنية للطواف، محمد محراب، وكريستينا باربيريو من مجلس دبي الرياضي، ومدير فرع الإمارات بشركة «سي آر سي» المنظمة للطواف، فابريتزيو داميكو، ومدير المبيعات، أنور الشيخ.