مروان بن غليطة يشكر ماجد ناصر بعد إنقاذه "حكم السوبر"

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد رئيس اتحاد الكرة، مروان بن غليطة، أن تصرف الحارس ماجد ناصر الخاص بمنع مشجع منفعل من الاعتداء على الحكم، تصرف يُعبر عن روحه الرياضية، قائلاً، شكراً ماجد على هذه الروح.

وقال بن غليطة، وفقا للحساب الرسمي لاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأحد: "ما قام به أحد الجماهير بعد نهاية المباراة أمر مرفوض، ويجب على الأندية مراجعة تصرفات جماهيرها وتثقيفهم على اعتبار أن المدرجات للمتعة وليست للعصبية والعنف".

وأضاف: "الحضور الجماهيري لمباراة السوبر كان لافتاً ومبادرات الرابطة أسهمت في إنجاح الحدث، كما أن الطاقم التحكيمي بقيادة محمد عبيد أدار المباراة بكل اقتدار وأوصلها لبر الأمان".

وأشاد بن غليطة بجهود رابطة دوري المحترفين ويشكر فريق العمل على التنظيم المميز لكأس سوبر الخليج العربي، كما هنأ أسرة نادي الشارقة بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بكأس سوبر الخليج العربي 2019.