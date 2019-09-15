حمد علي يوسف يعتزل التحكيم دولياً

المصدر: منصور السندي - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن الحكم الدولي في كرة القدم حمد علي يوسف، أرسل رسالة إلى لجنة الحكام في اتحاد الكرة، يطلب فيها اعتزال التحكيم دولياً، مع الاستمرار حكماً محلياً خلال الفترة المقبلة، مرجعاً قراره في هذا الخصوص إلى ظروف خاصة.

يذكر أن حمد علي يوسف بدأ مشواره كحكم في عام 2005، ونال الشارة الدولية في 2015.

وسبق له أن حصل على لقب أفضل حكم، وقاد خلال الموسم المنصرم العديد من المباريات المهمة، أبرزها المباراة النهائية في بطولة كأس رئيس الدولة، التي جمعت بين شباب الأهلي الفائز باللقب، ونظيره فريق الظفرة.

ويعد اعتزال حمد علي يوسف التحكيم، على الصعيد الدولي، خسارة كبيرة للتحكيم الإماراتي، نظراً للمستوى التحكيمي المتطور الذي ظهر به خلال الفترة الماضية.

بدأ مشواره كحكم في 2005، ونال الشارة الدولية في 2015.