غرافيك.. «البطل السوبر».. يغري شباب الأهلي والشارقة

المصدر: إعداد: أحمد طارق / غرافيك: محمد داود

يتنافس الشارقة مع شباب الأهلي على أول ألقاب الموسم الجديد، عندما يلتقيان في كأس سوبر الخليج العربي، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، إذ يسعى «الملك» للفوز باللقب للمرة الأولى منذ تطبيق الاحتراف في 2008، خصوصاً أن الشارقة حقق اللقب مرة واحدة بالنسخة القديمة في 1993، بينما يأمل «فرسان دبي» أن يحقق اللقب للمرة الخامسة ويعزز رقمه القياسي في المسابقة.

وستغري النسخة الـ 12 من كأس السوبر، شباب الأهلي والشارقة قبل انطلاق دوري الخليج العربي الخميس المقبل، إذ يخوض «الملك» المباراة بصفته بطلاً للدوري، بينما يلعب «فرسان دبي» اللقاء بصفته بطل كأس رئيس الدولة.

وسيعود كأس سوبر الخليج العربي إلى الإمارات، بعد أن أقيم الموسم الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، عندما فاز الوحدة على العين بركلات الترجيح.

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